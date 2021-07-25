台湾对河南洪灾抛善意 所为何来？

来源：中时电子报

中时社论

河南省遭遇强降雨，郑州发生严重灾害，总统府发言人张惇涵转达总统蔡英文的慰问与关切，副总统赖清德、行政院长苏贞昌随即也向灾民表达慰问之情。这是民进党执政以来，少见的向对岸灾情致意之举，让人一则以喜，一则以忧。

喜的是，今年初邱太三接任陆委会主委时，曾对两岸关系“春暖花开”抱以希望。但蔡政府既不接受九二共识，又一味亲美反中，“春暖花开”很快成为空想。如今府院三巨头愿意放下身段，主动对河南灾情表达善意，代表民进党仍希望两岸关系有解封的机会。

两岸心结非一日之寒

忧的是，民共关系冰冻非一日之寒，不是一次善意就能打开心结。何况河南虽然有洪灾，但灾损并非近年最严重，府院三巨头突然向大陆发出慰问，台海紧张情势当下显得突兀，未必能感动多少大陆人心，却很容易被怀疑包藏“祸心”。

毕竟，两岸之间不仅缺乏互信，更到了相互猜疑的程度。民进党过去为操作选举，强硬通过“国安五法”、《反渗透法》，实施两年来，未见抓到共谍，却对两岸民间正常交流活动造成干扰，一次善意的口头表示，就能让人相信民进党突然变得悲天悯人，愿以人溺己溺的精神对待对岸吗？

如果还要深究，去年新冠疫情刚在武汉发生时，民进党不仅不伸手救援，还以最快速度停止口罩输入大陆，禁止“小明”返台，过去种种错误，民进党一直没有改正，如今一次洪灾就想化解两岸心结，恐怕不是那么容易。

既然两岸心结难解，民进党这时对大陆抛善意，所为何来？应从民进党危机管理角度理解。5月本土新冠疫情大爆发，人民看穿民进党政府所谓“超前部署”只是宣传口号，加上疫苗进口太慢、太少，人人自危，民进党、苏内阁整体及蔡总统、苏阁揆个人声望全部直直落。这时候，国防部智库“国防安全研究院”发表一篇“激化情绪对立的口水战，批踢踢（PTT）八卦板疫情舆论分析”报告，把PTT内批评民进党的帖子全部归类为“中共同路人”，有带动风向减轻民进党民怨压力之意。

只是，这篇报告不出还好，一发表立即引来年轻网民反批，大众媒体跟进做更全面的解读与批判，“神救援”角色没能发挥，反而对蔡政府声望“落井下石”。防疫不力是政府自己做不好，却把责任推给大陆，难怪引起社会大反弹。

蔡政府打和中牌动机

国际大环境亦出现改变迹象，习近平百年党庆演说，显示中共和平统一方针不变，美国亦释出反对台湾走向独立，重申一个中国政策与美台非官方关系、台海分歧和平解决等讯号。美国方向若真的改变，民进党对大陆策略亦须相应调整。人心向背、“反中牌”救援无效、外部环境改变，三大因素让蔡政府产生试打“和中牌”动机。

民进党如果真的改打“和中牌”，受创最深的可能是国民党。“两岸和平”原本是国民党的强项，但去年总统大选后，党中央弃“中”如敝屣，深怕遭到民进党抹红。国民党不要，不怕被骂“红”的民进党却想拾起来用。此路若行得通，国民党将彻底失去中央执政的传统优势，与人民对国民党黄金时代的历史记忆，必须从地方基层开始重新打造优势，将会非常辛苦。

长期以来诸多民调都显示，高达6、7成民众希望维系两岸交流对话关系，台湾国际战略学会与台湾国际研究学会上半年所做的调查更高达77.9%，民进党心知肚明必须改变，政权才能巩固。但民进党改变得了，客观环境允许民进党改变吗？

民进党曾经认定，执政稳定后大陆会“慢慢靠过来”，这种以上对下优越心态下，或许认为现在是改打“和中牌”，让大陆靠过来的好时机，大陆国台办也确实对府院三高层的善意迅速做了正面回应，不过，千万不要错误解读，认为大陆“靠过来”了，这只能代表大陆对“和平统一”仍抱期望。

过去4年，民进党在两岸和平路上打了许多洞，如果民进党真的想改走“和中”路线，自己挖的坑，就自己先补起来吧！