对中国经济造成威胁的三大风险

来源：中时电子报

旺报社评

中国上半年经济成长力道强劲，更衬托出其全球经济领头羊的角色，但不能因此太过乐观。若逐季来看，中国经济成长第一季为18.3%，第二季遽降至7.9%，虽然依旧亮眼，但力道已明显下滑，应与基期因素递减有关。市场研判今年中国经济成长走势，将与去年相反，呈逐季下滑趋势。特别是下半年，随着基期逐渐垫高，增长力道将进一步减弱。

经济亮眼但不容乐观

基期递减的说法有其依据，但并不尽然。中国国家统计局上周公布最新经济数据，为避免基期因素干扰，造成对未来经济走势的误判，首度增加一个两年平均的判断指标。也就是说，把在疫情期间的2020年跟2021年数据，对比2019年同期变化计算出平均值，再来检视经济走势，而非仅看单一年度数据。从这个新指标可以看出，中国第二季的两年平均经济成长率为5.5%，明显高于第一季的5%，也优于上半年的5.3%，显示经济动能依旧强劲，并未如外界想像的悲观。

个中原因，除了与外部需求强烈复苏有关之外，近年来中国当局加快经济与产业结构调整，或许也是重要关键。例如，把经济增长结构切得更细来看，可以发现，这一、两年中国经济傲视全球的表现，有一个非常突出的亮点，就是“三新”经济的成长持续加温，且高于整体经济表现。所谓的“三新”经济，指的是以新业、新业态、新商业模式为核心的经济活动集合，范围涵盖第一、第二及第三产业，背后代表的是未来新经济成长引擎。自2018年开始统计这个数字以来，基本上都是连年成长，而且占GDP比重愈来愈高。

根据中国国家统计局的数据，2020年中国遭疫情严重打击，“三新”经济产值成长4.5%，远比同期经济成长率高出1.5个百分点，占GDP比重亦从2019年的16.4%，提升到2020年的17.1%。若仅看今年上半年，成长趋势更是明显。比如同样是以两年平均成长率来做比较，全国规模以上工业增加值是7%，其中高新技术制造业增加值为13.2%，将近两倍。更不用说，再细分到产品别，新能源汽车、工业机器人、积体电路等代表新业态的产值，两年平均增速都远超过3成。这都意味着，中国经济增长背后，不只单纯只有量的提升，还包括质的改变，持续挹注中国新的经济增长动能。

两岸经济有连动关系

不过，尽管“三新”经济为中国带来新的增长气息，但与之相关的总体风险却如蛆附骨，挥之不去，这恐怕也是下半年中国经济最需要留意的地方。其中，物价、汇率与债务三大风险明显增温。若处理不当将加剧经济增长逆风。比如物价，反映供给端的生产者物价指数，已连续两个月涨幅逼近9%，不仅创下近13年新高，也加大厂商进货成本压力，未来势必不利中国内部经济结构的调整。再如汇率，持续走贬的人民币，除了将进一步推升物价上涨压力外，更会压抑内需的消费与投资，减缓内循环经济转型的步调。更遑论，最近紫光集团破产重整、恒大集团陷入债务危机，都让中国整体系统性风险大幅升高。

这三大风险将对中国下半年经济走势造成威胁。北京须预拟对策，做好万全准备，才能防范于未然。尤其在货币政策的松紧拿捏上，如何一方面兼顾经济成长，一方面管控好物价与汇率，更是人行决策者智慧的考验。在稳经济大前提下，这三大风险任一环节都不能出大纰漏，否则后果将不堪设想。人无远虑必有近忧，轻忽风险将招来噩梦。

美中贸易战开打后，两岸经贸链结更深，中国大陆经济的起伏波动对台湾影响更大。根据财政部统计，2021年上半年台湾对陆、港出口金额高达886亿美元，较去年同期大增32.6%，也刷新历史新高纪录。中国大陆上半年亮眼的经济成绩，不只拉抬台湾出口，亦带动台湾经济表现。两岸经济存在明显的连动关系。这也代表若中国大陆经济出现逆风，台湾经济也将打折扣，这对于处心积虑保5的蔡政府来说，将是一大变数，必须正面看待，而非只会唱衰中国经济。