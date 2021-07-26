“一带一路”沿线的阴云 巴基斯坦为何恐袭频发？

来源：香港01

作者：周萱

7月14日，中企承包的巴基斯坦达苏水电站项目班车遭遇恐袭，九名中国工程师身亡，这是继中国驻巴基斯坦大使农融4月以几分钟之差险避酒店爆炸案后，中方人员被针对的又一次攻击，也是迄今在巴死伤最严重的悲剧。巴基斯坦内部杂生的恐怖组织，俨然已成为中国海外建设项目面临的最大安全风险，究竟该国为何如此动荡？

恐怖主义、分离主义……巴基斯坦如今面临的种种动荡，其实都可以追溯到其混乱的建国史——该国是典型的从无到有的拼盘国家，就连国名“Pakistan”也是五大区域拼凑在一起，P代表主体民族旁遮普人所在的旁遮普省（Punjab），A代表与阿富汗接壤的阿富汗尼亚（即现在的开伯尔－普什图省），K代表克什米尔（Kashmir），S代表信德省（Sindh），TAN则取自俾路支省（Balochistan），这五大区域为当时英属印度的北方五省，占主导的穆斯林因拒绝留在印度而发起独立建国运动。

不过，这等宗教热情在当时虽然能将民族各异、历史联系有限、就连地形也天差地別的各区域大致团结在一起，但在独立之后就很快显现其局限性，也埋下了分离运动四起和恐怖组织丛生的祸因。本文主要提供一个地理方面的视角。

从地理上看，巴基斯坦五省中有三省都属地势险峻的高原山区。西北的开伯尔－普什图省有从阿富汗连绵而来的兴都库什山（Hindukush Mountains)。正北的吉尔吉特-巴尔蒂斯坦省（也即巴控克什米尔区域）内，喜马拉雅山（Himalaya）和喀喇昆仑山（Karakoram）高耸入云。

西南的俾路支省则位居从伊朗高原延绵而来的俾路支高原，境内群山迭起。尽管该省南接阿拉伯海，拥有约800公里海岸线，但因靠近海处有连绵的莫克兰山脉（Makran Range），导致大量海岸线都是陡峭悬崖，即使有沿海平原也通常非常狭窄，开发难度较大。同时不像其他两省能受到喜马拉雅山融雪滋养而发展农业，该地水资源稀少且地形破碎，因此人口密度很低，面积虽占全国48%，但2017年数据显示人口不到6%，这还是已引进大量外省劳工的结果。

与之形成鲜明对比的是处于肥沃印度河平原的该国东部南部两省，尤其是印度河五条支流所在地旁遮普省（事实上，旁遮普原意就是五水之地）十分适宜发展农业，可养活大量人口。信德省同样水土资源丰富，南接阿拉伯海的海岸线虽只有250公里，但因处于地势平坦的印度河三角洲，发展商业港口十分便利，该国经济中心卡拉奇（Karachi）就位于此。

如此地理特性就决定了该国东南两省人口众多（2017年国家统计显示两省人口占全国总人口74.1%，主体民族旁遮普人就占到五成），且政经地位居于主导的格局。而其余三省的少数民族本就因地理隔绝，而在历史上与旁遮普和信德两省交往甚少，该国内部自然缺乏凝聚力。

其中，俾路支省是分离运动最强大的一省，且偏偏由于该省面积庞大、资源丰富、位居战略要地，中央政府一直试图驯服并开发当地而屡屡受挫。

这是因为俾路支人实在与巴基斯坦历史文化上联系薄弱。从7世纪起，自叙利亚一路向东迁徙而来的游牧民族俾路支人，就在伊朗高原东南部建立了以部落制为基础的松散国家俾路支斯坦。由于觊觎南亚次大陆的各方势力通常是从开伯尔－普什图省的开伯尔山口南下入侵印度河平原及恒河平原，而鲜少涉足地势险峻的俾路支高原，因此该地较少遭到外来文化冲击，长期保持了牢固的部族文化，其使用的语言也是波斯语方言，与属于印度-雅利安语支的巴基斯坦官方语言乌尔都语有较大差异。

在这种历史文化都自成一派的情况下，当俾路支斯坦国在19世纪末被英国殖民者强行大卸三块，分別并入伊朗、阿富汗和英属印度（后随印巴分治归属巴基斯坦）时，该地就立刻迸发了争取民族自决的运动。

尽管在印巴分治时，英属印度的俾路支部落或因共同信仰伊斯兰教而自愿加入、或被强行并入，而成为了巴基斯坦的一部分，但该地分离主义思潮仍然不绝，部落长老也因担心丧失权力而坚决拒绝接受现代治理体制。据统计，俾路支人与政府军从建国至80年代共发生四次大型武力冲突，仅70年代就造成双方逾8000人死亡，直到苏联1979年入侵阿富汗后，大量俾路支青年投身反大国侵略事业，当地反抗势头才暂停。

但随着巴基斯坦前总统穆沙拉夫（Pervez Musharraf）从本世纪初对俾路支省实行大规模开发，双方矛盾马上重燃。事实上，资源开发一直是双方一大冲突点。俾路支省矿产能源资源丰富，从50年代就发现了巴基斯坦最大天然气田，从此一直是该国主要能源支柱，例如在1995年贡献了该国56%的天然气生产量，此外铜、金等矿产也储量甚多。巴基斯坦政府从60年代就制定了大规模开发计划，但当地人对中央政府掠夺资源却鲜少将经济收益返还当地的做法深感不满，因此开发计划一直断断续续。

穆沙拉夫在1999年通过军事政变上位后就决心发挥俾路支省战略地位和丰富资源，将本国建设为“能源与商品走廊”，其中以俾路支省瓜达尔港口（Gwadar Port）和跨越该省的伊巴印天然气管道项目为战略核心。不过政府决策时未征求当地长老意见，又大量引进外省劳工，使俾路支人既难以解决就业问题，又忧心政府趁机扭转本省人口结构、使之沦为少数派，因此发起激烈反抗，各色武装组织应运而生，包括臭名昭著的俾路支解放军（BLM）。

该组织因强烈抵抗中巴经济走廊建设（尤其是能帮助中国的瓜达尔港口项目）而为中国民众熟知，其将对伊斯兰堡政府的仇恨发泄至与其合作甚密的中国头上，曾策划了2018年中国驻卡拉奇领馆袭击案、2019年瓜达尔洲际明珠酒店袭击案（中国人常在该酒店下榻），成为“一带一路”项目在巴基斯坦面临的主要不稳定因素。

该国的另一个混乱之地即是与阿富汗接壤的开伯尔－普什图省，此地居民以普什图人为主，与阿富汗主体民族同根同源，只是在英国殖民者19世纪末为防止俄国染指英属印度而先下手为强地入侵阿富汗时，才被划分至英属印度。这是因为英国人决心攫取包括开伯尔山口等战略要地作为防线，阻挡俄罗斯在中亚不断推进的野心。

这条长达2640公里的边境线有许多漏洞，它虽然部分是沿兴都库什山脉的山脊划分，但许多情况也并未沿明显地理特征，而是草率地穿越了村庄和部落。研究阿富汗的美国学者杜普雷（Louis Dupree）就形容，它是“人为的政治边界切割文化区域的典型例子”。这就注定了这条纸面上的边境线很难落实到位，试图勘定国界线的英军往往遭到当地民众激烈反抗，众多普什图人仍穿梭自如，且阿富汗的大普什图主义者一直渴望收复白沙瓦（Peshwar，即目前开伯尔－普什图省首府），这也是巴阿关系紧张之源。

这一边境问题在美国推翻塔利班政权后变得尤为棘手，以普什图人为主的塔利班战士纷纷逃至巴基斯坦的开伯尔－普什图省一侧寻求庇护——这一过程可谓防不胜防，一篇2010年的论文指出光在巴基斯坦一侧的北瓦济里斯坦（North Waziristan）就有243条非法过境路线，而该地只有五个官方边检站，Google Map街景服务就提供了该地边境线景象。而且重峦叠嶂的山体成为这些战士的最好掩体，即使美军装备再精良也难以做到地毯式打击。

此外，作为反苏联圣战的大后方，开伯尔－普什图省本就军火氾滥，白沙瓦甚至被称为“黑枪之都”，这也为资金紧绌的塔利班战士提供了大量武器。

而在塔利班于巴基斯坦落地生根之际，边境部落的宗教狂热分子，也对名义上加入反恐战争、时不时出兵配合美军扫荡边境的巴基斯坦政府军生出不满。在2007年7月巴基斯坦政府攻进首都极端思想据点“红色清真寺”后，愤怒的边境战士同年年底成立了巴基斯坦塔利班（即巴塔，TTP），迅速发动反击，在恐袭最高峰的2009年，共有近1.2万恐怖分子、安全部队和平民因此丧生。

虽然在美国的强力轰炸以及对巴塔领导层的斩首行动后，巴塔自2014年以来多年陷入虚弱、内讧和分裂，但其领导人在去年重新集成力量，加大了恐袭攻势。且为了扩大其支持基础，它还多次出声支援俾路支分离主义，似有形成合纵连横之势。

TTP今年4月对俾路支省首府奎达一家四星级酒店发起袭击（也即中国驻巴大使农融险避过的那次袭击），不仅突破了过去几年的行动范围，也罕见针对中方人员，引起外界揣测TPP会否在未来会与俾路支解放军等武装力量开始协同合作。此次巴塔老巢开伯尔－普什图省发生的达苏水电站恐袭案，也让人怀疑是否是出自巴塔手笔。

究其根本，巴基斯坦动荡频起，有建国时东西省份地理隔绝、边境线混乱、种族问题复杂的先天不足；也有建国后政府政经利益过于集中东部，加强了资源丰富的西部的被剥夺感；还有国际反恐战争局势的风云变化，将巴基斯坦天然变成了阿富汗战场大后方，资金武器川流不息。种种因素使得这个“一带一路”沿线上的重要国家充满种种不稳因素，且恐怖分子正越来越多地将中国当做头号敌人，这也为中国海外建设项目带来巨大风险。