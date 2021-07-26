美常务副卿访华 透出几重信号？

来源：明报

作者：刘卫东

中国外交部发言人7月21日证实，美方提出希望安排美国常务副国务卿舍曼近期访华，同中方就中美关系交换意见。经双方商定，舍曼于7月25至26日访问天津。中国外交部主管中美关系的副部长谢锋与舍曼会谈；之后，中国国务委员兼外长王毅会见舍曼。22日，中国外交部再次回应，此次中美高级外交官员的会谈地点安排在天津，出于防疫和天津与北京距离较近两个原因。作为拜登政府就任后访华的最高级別官员，在中美关系持续紧张的背景下，舍曼此次访华的时机何在？访华之行释放几重信号？

舍曼此访首先表现出美国愿意同中国保持沟通的姿态，但基于美国对华关系的定位并未发生变化，会谈的预期成果仍待观察。

自中美高层外交官在阿拉斯加会晤之后，除了美国气候问题特使克里访华外，中美几无面对面的高层外交接触。阿拉斯加的高级別会谈给外界带来成果有限的印象，但中美双方对能够实现首脑峰会仍存在一种期待，而这就需要大量具体的前期筹备和积累。相较阿拉斯加会晤的阵容，美国此次派出“稍低级別”的舍曼，或是着眼于在具体事务而不是大原则方面取得突破。

舍曼此次访华属于其东亚之行的一部分，首站为日本，还会前往韩国和蒙古国。作为正值年中的出访活动，美方惯例都会兼顾中日韩三国。

在舍曼东亚行的同时，美国国防部长奥斯汀也开始对东南亚的访问行程。两位美国官员密集访问亚洲，引发外界解读。

从国际关系的角度来看，外交和防务是两条路，虽然都是访亚，但两位官员访问的覆盖点不同，也是为了满足美国在不同方面的需求。美国现在两手出击，一个方面是对华展现美国愿意跟中国继续保持外交沟通的积极姿态；另一方面也是通过深化与东南亚国家的防务合作，既能安抚相关国家，也能对华施加新的压力，通过软硬两手推动其整体的对华政策规划。

舍曼访华能够成行，还是体现出中美双方希望能够把这种沟通交流的态势保持下去，以便为下一步更高级別的官员接触创造条件，做好铺垫。

中国外交部发言人称，中方将向美方表明对发展中美关系的原则立场以及维护自身主权安全发展利益的坚定态度，要求美方停止干涉中国内政、损害中方利益。在美国国务院例行记者会上，发言人普莱斯称，舍曼将与中方官员“坦诚交流”，相信会谈具有“实质性和建设性”；同时，将推进美国利益和价值观，并负责任处理“极其重要”的中美双边关系。

关于此次中美双方会谈可能涉及的话题，会谈之前的预测是：目前中美两国交锋最激烈的领域包括中美贸易争端、高科技产业竞争、人权议题、台湾问题、病毒溯源问题等，料将都会涉及其中。此外，探讨在今年实现首脑峰会的可能性，可能也是一个有兴趣的话题。

自阿拉斯加会谈的火力试探，相对“务虚”的交锋之后，中美对彼此的立场、底线，以及行为风格，都有了新的认识，此次会谈料会更多地着眼于具体问题，更加务实。

近期以来，美方一方面释放了一些积极的对华信号，但并没有停止对华施压的行为。对此，中国外交部发言人回应称，“美方不能一方面肆意干涉中国内政、损害中国利益，另一方面又要求中国在双边和全球事务中给予理解和支持。美方应该为中美在重要领域开展协调与合作创造有利条件”。

美国政府一方面表现出接触意愿，另一方面又频频“搞小动作”的行为，并不是拜登政府的新风格，而是符合美方的一贯做法。与別国接触和对话之前，先采取各种行动施压，以谋求在双边谈判时的优势地位，已经成为美国外交的惯用手段。归根结柢，这还是与美国的对华定位有关。在特朗普执政前的数年间，美国将中国视为竞争者，同时又是合作者，既要通过合作来争取利益，又要防范可能带来的风险。自特朗普政府上台之后，美国愈来愈看重中国作为对手的一面，更强调防范、竞争和对抗。

中美关系正处于“十字路口”，“合”还是“斗”，这是中美两国面临的共同选择。两国间愈来愈多的理性声音指出，中美之间不能只竞争不合作。针对中美关系，中方多次在公开场合表达过对美国的开放姿态，强调“进行开诚布公的沟通，开展解决问题的对话”，而合作就需要创造条件。中美高层官员间的会面接触机会并不多，目前双方都需要借助这样难得的接触机会，尽量争取进展。