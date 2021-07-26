差一点台湾就没有奥运

来源：中国时报社论

杨勇纬夺银，为台湾拿下第一面奥运柔道奖牌，振奋人心。但其实，杨勇纬差一点点就与这面银牌失之交臂，不是因为赛场上的千钧一发，而是，如果东奥正名公投通过，台湾所有选手都无法参加此次奥运。

2018年东奥正名公投，本质是“台独公投”的前身，只要东奥正名过关，下一步就是法理台独的公投，这等于是要在奥会与北京直接对抗。国际奥会三度来函提醒，AIT主席莫健也向蔡总统表明：“推动奥会正名，大陆可能将台湾会籍除名，美国帮不上忙。”民进党知道正名公投的后座力，行政院长赖清德公开表态，“台湾参与奥运的名称就是中华台北”，禁止党公职参加东奥正名游行。

但言者谆谆，听者藐藐，独派不为所动，还是鼓励台湾人冲。参赛权可能受影响的运动员忍不住跳出来，跆拳道国手刘威廷说：“你要说我是小孬孬也行，但我宁愿以中华台北出赛也不要没有舞台”；羽球国手周天成说：“医生说拔牙不会痛，因为痛的是患者，东奥正名公投痛的是运动员”。

幸好，最后台湾人民做了理性的决定，但事情并不是船过水无痕。在东奥正名连署的过程中，东亚奥委会取消原由台中市主办的2019年东亚青运，除了台湾以外的其他东亚奥会成员，包括日本、韩国在内，没有一票反对。

显然，国际挺的是台湾，不是台独。可以想见，万一东奥正名公投通过，为了扼止台湾走向法理台独，国际上的压力会铺天盖地而来，不仅仅是奥会除籍，所有国家都会与北京站在一起，为台独画下红线。

东奥正名的失败，反证台独的不可能成功。台湾人民不喜欢“中华台北”，这是人情之常，能选，有人选择中华民国，也有人选择台湾，但现在就是不能选，在名称上打转，有任何意义吗？

台湾参与奥会的名称有其沿革，中华民国1971年退出联合国后，参与奥会问题陷入混乱，直到1981年达成《洛桑协议》才算尘埃落定，以“Chinese Taipei”名称重返奥会；两岸奥会并在1989年签署协议，在赛场的范围内，大陆同意翻译为“中华台北”。

今年东奥，台湾人因为“T进场”而兴奋，其实进场顺序是依照主办国的拼音系统，1992年后台湾除了北京奥运，从来都是T进场，但北京奥运则是遵循89年协议，是以“中华台北”，而非“中国台北”名称进场。

随着奥会模式的建立，1991年台湾加入APEC，2009年成为WHA大会观察员，都沿用了“Chinese Taipei”称呼。“中华台北”代表台湾是“中华”的一部分，而不隶属于中华人民共和国，是对等的政治实体；这是台湾在现实国际格局下，所能争取到的最好待遇。

1991年增定《宪法增修条文》，亦延续“中华台北”精神，确定“一个中华民国，两个地区”的宪政框架，然后才有“一个中国、各自表述”的九二共识。“九二共识”的基础是《宪法增修条文》，宪法的精神是奥会模式，1981年谈判《洛桑协议》的先贤，为两岸建立起往后数十年的交流模式，影响极为深远。

奥会模式已经是国际社会的“硬框架”，台湾若要碰撞，难免自讨苦吃。上海复星争取BNT疫苗的“大中华区”代理权，坚持要把台湾纳入，这是对岸药厂早已在进行的布局。现在台湾新药代理市场，大陆厂商占了29%，台湾能不跟大陆代理商采购药品吗？

去年民进党不想靠大陆取得疫苗，但是绕了一大圈，疫情复起，三级警戒、近800位确诊者死亡后，还是回到上海复星这个原点。独派曾经以为中美对抗是台独的契机，但经过了两任美国总统的试探，从我行我素的特朗普到老派外交的拜登，美国又回到“一中政策”。

既然台湾人民认为，为反对“中华台北”四个字让选手无法参加奥运，并不值得；那么为了反对“九二共识”4个字，让观光业没有陆客，大专院校没有陆生，服务业萧条，台湾疫苗短缺，又值得吗？

民进党老是说，“抗中不会痛”，套句周天成的话，“因为痛的是人民”。在为奥运选手加油之余，也別忘了，“中华台北”带给台湾的舞台与荣耀，我们曾经差一点丟掉。

