中国监管层频发声为下半年房地产政策定调 调控紧箍只严不松

来源：路透社

作者：宿泱韫

最近几天，中国从中央到地方就房地产轮番发声、密集出招，下半年房地产政策轮廓清晰可见：房住不炒原则下，调控只紧不松，执行不力的地方将面临坚决问责，同时“牢牢抓住房地产金融这个关键”，“三线四档”融资管理可能将扩围。

作为楼市风向标之一的上海，则在中央此次房地产调控会议后次日，再度升级调控政策，除加强赠与管理、规定住房五年内仍计入赠与人所有之外，首套和二套房房贷利率分别上调35和45个基点。

中国国务院副总理韩正稍早出席“加快发展保障性租赁住房和进一步做好房地产市场调控工作”电视电话会议，称要高度重视房地产工作中的新情况新问题，坚持房住不炒定位，全面落实稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制。

中国指数研究院指出，此次会议为下半年定调，房地产金融收紧趋势不改，地方政策调控延续常态化，加快完善稳地价机制，对房价上涨过快城市予以问责，并加快发展保障性租赁住房。

“面对新情况新问题，预计下半年房地产调控频率和力度将延续上半年，热点城市调控将延续常态化趋势”，中国指数研究院认为。

他们提到，下半年“三线四档”融资管理料将逐步扩大试点范围，房贷额度和放款现状可能将延续，土地市场升温的城市将加快优化后续地块土拍规则，长三角部分热点城市短期内调控预期上升。

“目前楼市整体热度还是偏高，所以要继续收紧，确保市场回到平稳健康发展的方向。”中原地产研究总监刘渊表示。

中国住建部房地产市场监管司司长张其光近日表示，对调控工作不力、房价上涨过快的城市要坚决予以问责；央行金融市场司司长邹澜则指出，实施重点房企资金监测和融资管理的 “三线四档”规则一年来，试点企业资产负债率、净负债率、现金短债比三项核心经营财务指标明显改善。

“要牢牢抓住房地产金融这个关键，严格房地产企业‘三线四档’融资管理和金融机构房地产贷款集中度管理。”韩正在会上表示。

“三线四档”紧箍咒之下，部分高负债的房企下半年可能仍将面临严峻挑战。触线的行业龙头中国恒大就因一纸要求冻结1.3亿元存款的诉讼上演双位数下跌的股债双杀，尽管风波迅速得到平息，但债务问题仍悬头顶。

中指院指出，上半年，多家房企出现实质性违约，评级遭到下调，高负债带来的风险逐渐暴露，商票、ABS逐渐被纳入监管范围，借助无息负债补充资金的能力也面临控制。

“可以预见下半年房地产行业融资环境只会继续加压降温，房企只有加强自身‘造血’能力才能保持平稳发展，加速回款、分拆上市补充净资产都是较为安全有效的措施。”

韩正召开的722会议后一日，住建部等八部门发布通知，持续整治规范房地产市场秩序，对韩正在会议中提及的“要持续规范房地产市场秩序，切实管好中介等市场机构，坚决查处市场乱象”做出呼应，并且“力争用三年左右时间”，实现秩序明显好转。

国信证券地产团队的任鹤等认为，本次政策致力于开展全方位的整治，将起到“前所未有的震慑作用”。整治范围相当全面，覆盖了行业全链条上包括房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务多个领域。

贝壳研究院首席市场分析师许小乐则指出，房地产秩序综合规范治理将形成完整闭环。

“中央高层的密集发声以及本次的综合整治工作开展，表明未来房地产调控将继续趋严，房地产秩序的整治工作将有效辅助和巩固调控效果。”他说道。

韩正在会上还提出，要把握好保障性租赁住房的政策重点。因地制宜，以人口净流入城市为重点，落实城市主体责任，加快发展保障性租赁住房。

住建部住房保障司司长曹金彪之后接受央媒采访称，新市民和青年人多、房价偏高或上涨压力较大的城市，在“十四五”期间，新增保障性租赁住房占新增住房供应总量的比例应力争达到30%以上。各地要坚决防止保障性租赁住房上市销售或变相销售。

住建部房地产市场监管司司长张其光则指出，要着力建立房地联动机制，推广北京市的做法，限房价、控地价、提品质，建立购地企业资格审查制度，建立购地资金审查和清退机制。

此次中央房地产会议后，上海迅速发布严格的赠与新增，同时作为房贷利率一直偏低的热点城市，较大幅度上调了首套和二套利率。

中国证券报上周五报道称，中国央行上海总部当日与在沪银行召开会议，确定房贷利率上调事宜，决定自24日（周六）零时起，首套房贷利率将从现在的4.65%调整至5%，二套房贷利率从5.25%上调至5.7%。

不过上调后的上海首套房贷利率，仍低于北京、广州、成都、武汉等热点城市。

上海市稍早还印发《关于加强住房赠与管理的通知》，规定自2021年7月24日起，通过赠与方式转让住房的，在住房限购政策执行中，该住房自转移登记之日起五年内仍记入赠与人拥有住房套数；受赠人应符合国家和本市住房限购政策。

而此前杭州和宁波关于赠与限购年限的规定分别为三年和两年。

不过，在中原银行首席经济学家王军看来，供求关系和市场规律决定着目前市场的基本格局，而不是投机、不是炒作。“不加大供应，只想压制需求、打击投机，想控制房价可能还是很难。”

