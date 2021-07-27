台湾有强化半导体供应链的急迫性

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

台积电创办人张忠谋代表台湾出席亚太经济合作会议（APEC）非正式领袖会议，致词时谈到他对愈来愈多国家要求半导体本地制造政策的忧虑。在APEC这个高度政治性的会议上，张忠谋谈半导体供应链的话题并不寻常，他说：“如果没有人讲任何话，也许发展会相当可怕。”这代表半导体制造不再只是经济议题，印证张忠谋多年前的预言：台积电将成为地缘政治家必争之地。

解读张忠谋在APEC的谈话，必须回顾今年稍早他的另一场公开演讲。今年4月张忠谋出席本报大师智库论坛时发表“珍惜台湾半导体晶圆制造的优势”专题演讲，他在这场演说总结：半导体晶圆制造是一个攸关民生、经济、国防的重要产业，也是第一个台湾在世界竞争里得到相当优势的行业，这优势得来不易，守住亦不易，期望政府、社会、台积电本身都要努力守住。张忠谋呼吁的对象包括政府、社会与台积电。不到三个月，张忠谋再度对半导体业发展提出警告，这一次的对象提高至对全球政治领导人，凸显张忠谋对近两年半导体供应链重组，尤其是西方大国开始推动半导体境内制造风潮的担忧。

张忠谋的担忧可能出自于三个层次。对全球半导体产业发展而言，张忠谋心中的完美路径是透过自由贸易的环境让每个参与者找到自身产业发展的竞争优势，半导体供应链会在自由贸易体系中找到最佳的布局策略。对台湾而言，半导体业是台湾位居全球领先地位的行业，不论对竞争力、经济发展与人才就业都有深远影响。对台积电而言，即将在美国展开的新厂投资以及可能在日本的布局，对台积电长远的竞争力究竟是好是坏，仍值得观察。

包括美国、日本与欧洲各国，在过去一年出现的晶片荒后都有加速推动本地半导体业制造的趋势，这除了将晶片供应提升至国安层次，亦有兼顾自身产业链发展与就业的考量。至于能不能解决晶片荒问题，包括张忠谋与台积电董事长刘德音都不认为半导体设厂位置是造成这一波晶片荒的主因。张忠谋两次演说的内容更不看好半导体境内制造风潮，他预期这会形成不完整的供应链并导致成本上扬。

台湾半导体业者若为配合欧美国家的半导体境内制造政策而赴海外设厂，要面临如同张忠谋示警的两大挑战：产业链能否如在台湾一样绵密？生产成本能否如在台湾一样具竞争力？张忠谋曾说，在台湾一流的经理人，在外面未必也有一样好表现，加上美国近20年来轻忽制造业，优秀人才是否愿意到晶圆厂上班仍有疑问，能否像台湾这样拥有轮班与调度的弹性，也考验台积电的管理能力。

对台积电本身而言，创办人的建议当然有其参考性，但最终仍得回归到台积电董事会的决策。据外电报道，目前台积电在海外布局除了中国大陆与美国，日本很可能是下一个据点，另外德国官员也表示欢迎台积电前往设厂。台积电的全球布局究竟要发展到怎样的规模，才能对台积电自身与股东权益最大化达到最佳效果，将是未来数年的最大挑战。

对台湾而言，更重要的是如何精进现有的半导体供应链，更具体来说是如何提高台积电未来在台湾扩增产能的诱因。近年台积电在台湾扩产面临到的最大挑战是水电供应与环评进程，半导体先进制程的能源使用量愈来愈高，稳定的水电与绿能供应对半导体业发展至关重要，但这两年政府在供水、供电与绿能发展上仍有多处令人忧心之处。在全球都在向台积电招手的同时，政府守住台湾经济瑰宝的动作也得更加把劲。