中国对美咄咄逼人 因两关键一策略

来源：台湾《联合报》

作者：罗印冲

一度因会见层级争议传出被取消的美中外交高层会谈，26日终于在天津登场。美方依然在香港、新疆人权问题上表达关切，中方主谈的副外长谢锋则相当强硬，双方交锋火花恐不弱于三月阿拉斯加会谈。北京何以一遇美方官员就咄咄逼人，犹如一点就燃的火药桶？

首先是北京对拜登政府的判断，认定美国已进入“长期制中”的政策轨道。拜登当选到上任初期，中方其实一直抱有期待，认为美中关系即使未能转暖，也不至于更寒，但结果却事与愿违。拜登上台以来，对北京更为压制，令中方对拜登已无幻想。

而且拜登的压制手法让中方感觉更棘手，是在特朗普政府基础上，升级为“联手盟邦”制中的2.0版。这次美国副国务卿谢尔曼虽赴华，接着就是防长奥斯汀赴东南亚三国，剑指北京南中国海作为；国务卿布林肯则要赴印度，无论中印边境问题或印太战略，几乎招招打在中国的痛点上。

其次是内部需要。最近中国大陆天灾人祸频传，河南暴雨冲击重要粮仓，下半年经济成长可能趋缓，就业形势严峻，内部有强烈维稳需求。内求稳定下，对外更无放软空间，甚至要透过对外的硬，凝聚内部的坚实，稳住执政基础。而下半年维稳又连结明年中共二十大，更无妥协余地。

中共总书记习近平5月31日在政治局集体学习时强调，要加强改进国际传播工作，注重把握好基调，努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象。习这番话主要谈传播中华文化，展现民族智慧，外媒一度将此视为北京“战狼”外交可能调整，恐怕是会错了意。

还有谈判策略问题，美方在谢尔曼出发前曾扬言，将“从实力地位出发”与中方对话，试图以杨洁篪的话回敬北京。但美方又在会谈前表示，双方关系需有“护栏”，确保竞争不会演变成冲突。

对北京来说，美方的“护栏”说等于是先亮出底牌，也就是华府不乐见与北京翻脸决裂，导致双方走向更激烈的冲突。既然如此，北京自然更不可能在美方关切的香港、新疆、南中国海、人权、台湾甚至新冠病毒溯源上让步，反而会批评美方在这些议题上实施长臂管辖、干涉内政。

美中之争除了是霸权争夺的长期结构，关键还是双方在意识形态和价值观的分歧。中方这次强硬态度，其实是三月阿拉斯加会谈，以及习近平七一党庆谈话的延续。至于双方仍有合作层面，包括因应气候变迁等，更多是大国责任分担，无法缓和双边关系。