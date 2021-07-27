来源：明报

作者：梁美仪

当全城都为正在东京参加奥运会的香港运动员打气之际，有为人师表的政党人士，谴责香港羽毛球运动员伍家朗穿着没有印上特区区旗的黑衣黑裤作赛，是“贻笑大方”，并直言“如果不想代表中国香港，请选择退赛”。这种不问就里、上纲上线的批斗言行，是有辱奉献青春、为香港奋斗而战的运动员，这些挑动仇恨的人，才最应予以谴责。

挑动仇恨的人 才最应谴责

出自小康之家的伍家朗，中一开始到香港体育学院受训，在家人坚持下，他在完成中六课程后，2012年转为全职羽毛球运动员，这9年来代表香港东征西讨。运动员在奥运场上比赛，本已要克服巨大的竞赛压力，在此关键时刻，很难想像有人竟为了球衣一事，鞭挞本应专注赛事的运动员，为他添烦添乱。

如要批评伍家朗，第一应先批评特区政府。今年5月，特首林郑月娥和民政事务局长徐英伟，曾到体院探访香港剑击及羽毛球运动员，当日伍家朗也在场。那天林太说，政府会“全力支持香港运动员积极备战东京奥运会”，但为何民政事务局事先没有跟港协暨奥委会协调好香港代表团运动服赞助问题，而要运动员去为球衣张罗？

其次，按香港羽毛球总会事后发出的新闻稿，羽总在赛前是得悉伍家朗未能与原有赞助商续约，也知悉他将会穿着自行安排没印上区旗的球衣出赛，羽总对事件有不能推卸的责任。

将来要宣誓效忠方能作赛？

从批评伍家朗人士的有关言论观之，将来运动员是否要宣誓效忠特区和拥护《基本法》后方能代表香港作赛？这时想起早前看过中国乒乓球协会主席刘国梁的一篇专访，提到在2012年伦敦奥运会举行前一个月，中国乒乓球国家队成员李晓霞、郭跃和丁宁“火线入党”，指这是“让他们在一个特殊时期、特殊节点，有一种特殊的身份和使命，增加他们精神上的力量”。结果国乒队那年从伦敦带回4枚金牌。

作者是资深传媒工作者