中国推教育双减指引　鼓励生育须全面配合

来源：香港01

01观点

上周六（24日），中国国务院印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（下简称为《双减意见》），强调义务教育阶段进一步落实“减轻学生功课”及“减校外培训负担”（即香港一般所谓的补习）的“双减”政策方向。《双减意见》大刀阔斧地向校外教育产业进行限制，不单影响了学校教学本身，更势必对近年发展火热的校外教育产业造成极大影响。这也引起了中概股教育版块集体跳水，市场担忧此将引致爆仓而引起港股今周一（26日）暴跌逾千点。

《双减意见》提出了多项重大措施。在校内，包括了减少作业负担，严禁将作业负担转嫁家长或将批改义务转予他人，并且改善课后老师与学生的交流。而在校外，意见提出全面规范校外培训机构，各地不得再审批新的学科类培训机构（相当于香港的补习社），而现有的相关机构一律改为非营利机构，禁止它们上市集资，又禁止这些机构占用法定节、假日和寒暑假所培训。除了这双减之外，《意见》还提到要全面提升教学质量和学校治理水平等方向。

“双减”是鼓励生育的一部分

近年，随着中国人均生活质素上升，而社会竞争又愈发增加，加上以往长期实施“一孩政策”，不少家长为了独生子女能在学校考取好成绩以得到更好的发展机会，都愿意投放更多资源于他们的教学上，于是近年在中国像补习社一类的课外培训机构如雨后春笋般发展。这当中，有部分机构为了增加收入，不断渲染竞争气氛吸引家长为子女报读补习班。结果这进一步令学生的学习压力和家长的财政压力增加，很多大城市的学生在课外仍不得不参加补习、应付额外的课业，而家长要为子女花费的金钱又与日俱增。

学习压力过重与养育费用过重不单为学生和家长的生活做成困扰，长远而言更是抑制家长生育的重要因素。在中国各种生育调查当中，养育子女成本与学习竞争两者都是普遍不想生育的原因。中国最近开始改变人口政策，废除“一孩政策”开放生育，鼓励生三孩。然而，不少分析都质疑不生育有太多原因，只是开放生育并不能缓解低生育率的问题，从不少先进国家的生育比例都可看出此情况。

中国决策者推出《双减意见》，显示鼓励生育并非只是口号式的政策。他们明白到，要有效地改变生育率下降，必须大刀阔斧地进行社会改革，改变根本的养育条件和环境问题。当然，除了教育的负担和压力之外，仍有很多因素令出生率下降，因此未来决策者还须推行更全面的改革，才能付政策到位有效。

敢于挑战既得利益者

此外，《双减意见》中针对校外培训机构的部分对业界造成巨大的打击。其中，禁止上市集资与改为非营利机构都表示它们将来即使能够生存，也定会受到严格的利润管制，对业界而言是属于相当严格的要求。自上周末消息一出，教育版块的股票出现史无前例的下跌，部分股价只余下下跌前的两、三成价格，更因此波及到投资到这些机构的其他公司，连锁地引发了全体股市下跌。

出生率下降将会成为经济衰退的长期和慢性问题，而学生压力又会影响到教学品质，最终影响到所有新生代的中国年轻人。但对教育机构的规管所影响的大体只是这个行业与投资到这个行业上的既得利益者。在冲量两者重要性后，自然是改革教育更为重要。这次相关的决定也反映了，中国决策者在考虑政策之时，以社会整体利益为着数，不受既得利益者所影响而放弃改革。