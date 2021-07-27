台湾问题多边化 祸福难料

来源：中时电子报

旺报社评

美国常务副国务卿谢尔曼访问大陆，美国务院发言人普莱斯表示，美国希望确保两国关系存在“护栏”，使竞争不至演变为冲突。大陆《环球时报》社评也指出，大陆也不希望与美国的竞争升级为冲突，如果双方能够共同设定“护栏”，阻止冲突的升级，对中美和世界都不是坏事。中美关系看似剑拔弩张，其实双方都知道，在这个经贸关系依赖极深及全球议题复杂的时代，双方没有撕破脸的本钱。

拜登台湾牌挑战禁忌

《环球时报》社评强调，建立防止中美冲突的护栏，必须包括三大内涵，一是美国不干涉中国的内部事务。二是美军必须对中国核心利益保持必要距离。尤其在台海地区，不能给台独军事依靠感，鼓励他们兴风作浪。三是美国不得将竞争变成对中国发展的压制。台湾问题尤其是台独行动是中美关系中最敏感的一条神经。

拜登上台延续特朗普反中路线，不仅持续打台湾牌，在作法上更积极、多样。这表现在两个方面：首先，在美台双边关系上，拜登政府更愿意提供援助与加强合作，在互动上更常见给台湾国家级的对待。这显示美国对于维持台海现状与保护其在台湾和西太平洋利益的决心，还有利用台湾遏制中国崛起的企图不变。第二，也是与特朗普最大不同之处是引入盟友，利用多边关系共同介入台海议题。拜登建构美日印澳四边机制、鼓励日本积极对台海表态，也将台海和平纳入七国集团（G7）声明等等作为，使得台海议题多边化与国际化。

拜登的台湾牌挑战了大陆的禁忌，大陆怀疑美国一贯的“一中政策”已经松动，大陆的“一中原则”受到挑战。北京必须在对美外交上排除台湾问题的障碍，阻止台湾成为美国的筹码；另一方面，也必须对台湾采取适当行动，防止台湾误判形势。

拜登政府抗中保台的诸多政策，看似有利于台湾，其实未必。除了沦为中美博弈的筹码外，台湾“附庸化”也未必有利于台湾。前台积电董事长张忠谋在APEC呼吁维持自由贸易秩序，就是在反映台湾的全球产业链布局在中美脱钩过程中，可能必须付出重大代价。台湾对大陆贸易依赖深重，又多以中间产品为主，与大陆脱钩不切实际。

再者，两岸开放交流已40年，随着大陆的发展与繁荣更是势不可挡，两岸人民在经贸、文化、社会往来密切，一味反中、仇中除了制造社会对立与分裂外，也让台湾失去掌握世界格局变化的宏观视野，更失去难得的地缘与文化亲近所带来的发展机遇。

从为陆生打疫苗开始

台湾问题的多边化与国际化，祸福难料。先不论引起大陆的猜疑与戒心，以目前美国的实力与威望，美国盟友的表态多是虚应故事，就算真有实力与意愿介入，也各有盘算。美中台三方赛局增加更多的玩家，对于相对弱势的台湾未必是好事，反而有更多的婆婆妈妈要伺候，身不由己，更加压缩台湾的战略自主空间。

随着美国副国务卿访问大陆，有可能为下半年中美领导人的“习拜会”铺路，台湾必须超前部署美国对中政策可能出现的调整。当务之急，当然是找回两岸关系中台湾的主导权，建立自己的两岸护栏。

民进党因为疫苗政策、纾困不当，已经得罪不少年轻族群，最近对于网络言论的监控与抹红更惹怒许多中立乡民，民进党一向仰赖的网军，越来越失去作用。根据美丽岛电子报民调，超过4成民众认为是民进党政府阻挡了企业与宗教团体购买疫苗，比例远高于相信民进党说法者，却还是有绿色名嘴以大陆阻挡台湾采购疫苗为由，拒绝声援大陆郑州水患，并咒骂捐款者，这种论调只对巩固基本盘有用，却让中立的无色选民认为民进党不知反省，更让府院三巨头对大陆慰问灾情的善意大打折扣。

两岸需要的是护栏，不是高墙。高墙保护不了台湾，也保护不了民进党政府。就从给陆生注射疫苗开始吧！5月中台湾疫情爆发，已经有不少陆生返陆接种疫苗，若能让留台陆生预约疫苗，也是更具体的修补作法，同时可展现民进党政府不是只会利用“芒果干”，更有处理两岸事务的能力。如此方可找回无色选民，也展现主导两岸关系的决心。