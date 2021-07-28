谢尔曼访华与拜登“新中国主义”的问题

来源：台湾《联合报》

联合报社论

美国副国务卿谢尔曼近日在天津会见中国外长王毅、副外长谢锋。先由战狼谢锋披挂上阵狠批美方，发泄了一顿火气；再由王毅登场言归正传，谈双方“设置护栏”的可能性。这场会晤，主要在为双方三月阿拉斯加会谈的不欢而散圆场；上次美国务卿布林肯让中方吃了一顿排头，这次要由中方讨回一次颜面，才能决定双方下一轮要怎么走。

谢尔曼是拜登上台后访中的最高层官员，她在会中提出美方关切的各项议题，也强调美中维持开放沟通管道的重要性。谢尔曼表示，美方欢迎竞争，但强调“并不寻求与中国冲突”。中方除告诫美方立即停止干涉内政，认为这次会谈增进了对彼此立场的了解，有益下阶段中美关系的健康发展。白宫发言人莎奇则称，这次会议，并未出现美方预期的美中交往机会；显然，双方心结仍未全然消解。

拜登上台后，接续了特朗普对中国的强硬态度，虽然不像特朗普那么情绪化与个人化，但有些作法似较特朗普犹有过之。拜登基本上认为，中国的企图是要取代美国的地位，因此必须以中国为假想敌从事战略竞争。比较弹性的是，拜登认为“该合作就合作，该竞争就竞争，该对抗就对抗”，这被《经济学人》称为拜登的“新中国主义”。

这套“新中国主义”的战略观，其实有几个缺点。第一，拜登之所以标举中国为假想敌，主要是美国内部政治严重对立，民主党仅占些微多数优势，难以推动改革法案。拜登唯有以反制中国为名，指控中国以非正当手段窃取胜利，妨碍美国提升竞争力及国际领导地位，才能争取到共和党的支持。问题是，美中经济多年来相互依赖，其实填补了美国制造业不发达的缺口，间接帮助美国人维持了生活水准；要强与中国经济脱钩，对美国民众其实不利。

第二，拜登半年来积极争取盟友，标举自由、民主、人权的西方价值，声称中国正在破坏世界秩序；这套说词，说服力未必足够有力。东西方价值理念固有差异，但许多盟国近年与中国的投资及贸易关系密切，难以割断；反倒是“美国优先”的倡议，未必符合盟国利益。如果拜登逼盟友选边站，只会落得彼此貌合神离。

第三，拜登的“该合作就合作，该竞争就竞争，该对抗就对抗”战略，看似合理，实践上却有困难。在核心价值如台湾、新疆与香港问题上，该对抗就对抗；在暖化减排、伊朗与朝鲜核武问题上，可合作就合作；至于5G、AI、疫苗外交等竞争议题上，就各凭本事竞争。这些，听起来理想。但在中方眼中，这些问题全在一个棋盘上，不可能分开处理，美国的三分法只是打压中国的“障眼法”：对抗遏制是本质，合作是权宜之计，竞争是话语陷阱。美国以为可以就事论事，但中方却更重视背后的动机与居心。

谢尔曼访中后，双方应会陆续释放出善意，但即使最后开成峰会，也并不保证美中关系平顺。因为中国不是苏联，此刻也不是冷战年代，中国无论是在全球供应链的经贸体系，或在国际政治的联合国体系都已充分融入；美国无法像冷战期间一样，以“坚壁清野”迫使其经济崩溃。何况，美中实力差距越来越接近，中国也会反制，这就会让夹在其间的国家左右为难。

美中关系复杂交错，不是拜登的“新中国主义”能有效对应。就像中国的民族主义情绪，同样于事无补。谢尔曼这次访中，或可视为一次“破冰”之旅；四个月才换得这一步，双方都要珍惜。