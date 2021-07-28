设置护栏对话 美看中底气不足

来源：联合新闻网

作者：张文馨

美中官员对话的形式，有点像扣扣子，扣合一处，下一处也就近了；各层级恢复对话，才有重设关系的可能，谢尔曼此行示范了这个互动模式。为避免沦为“中国说教”的局面，不具名美国官员事后强调，与王毅的对话重点在“设置护栏”，四两拨千斤地凸显中方看似气势汹汹地大吹法螺，却遮掩不了底气不足的现实。

拜登政府上台后，美中进行有限度交往，外交高层阿拉斯加会谈不欢而散，军事高层对话至今难以展开，美中热线无人接听，但经贸首长对话仍进行，双方也不放弃安排拜登总统与中国国家主席习近平会面。

白宫国家安全会议印太事务协调总监坎伯曾说，美中“交往”已到尽头，接下来主导的机制是“竞争”，同时寻找双方政策有共同利益的领域（如气候变迁）；白宫国安会主导的对中政策，进入“校正回归”，目前美国的目标是维持对中沟通管道，并适时展现“实力”，胜过中国。

因此，三月阿拉斯加会谈，双方各说各话不甚愉快，事后陆媒解读与外媒天差地远，小粉红们被中方官员“中国人不吃这一套”战狼说词鼓舞，被牵着鼻子走的民族自信冲到最高点。

这一次，作为东道主的中国似乎想“下驷对上驷”，看美国是否就此上钩；不仅会前坚持用低上好几级的谢锋，对上美国国务院的二把手谢尔曼，让事前磋商一度暂停，会议还没开始就让谢锋出面狠批美国，争夺会议话语权，甩出两张清单要美“修正错误”。

中方批美“妖魔化中国”，采取错误对中政策；但新闻稿行文至最后一句，却是“愿继续保持这样开诚布公的沟通”。这正体现双方历来互动秘而不宣的“护栏精神”。

谢尔曼此行有备而来，把华府对北京的种种关切，毫不保留地又对着谢锋和王毅说一次；美中这回合没达成什么具体成果，但双方能确立类似的高层沟通模式依然存在，就是隐形利益了。

此外，美国也藉此向盟友展示，美国会带头与中国竞争，不会说一套做一套；因此，所有敏感议题统统挑明了谈，包括骇客攻击、新疆、香港、台海，无一不是盟友也共同关切的“集体利益”。

美中斗而不破，有限度竞争，才符合全球最大利益，这点美国清楚，中国也清楚；美中关系短期内要改善很难，维持沟通管道则是双方不得不然的压力与选择。