朝韩重启通讯渠道 分析指平壤求助解粮荒

来源：明报

朝鲜去年6月切断与韩国的军事和政治联系，时隔一年多，两韩关系突然解冻。双方周二（27日）宣布重启全部通讯联络渠道，并透露两国领袖原来自4月起已多次互致亲笔信，同意尽快重建互信，改善关系。分析指出，重启通讯渠道有望成为两韩重启对话契机，甚至可能影响美朝核谈判，亦有专家认为，朝鲜愿意恢复沟通，可能是希望韩国协助解决粮荒等困境。

朝鲜去年6月9日不满脱北者在边境散发反朝传单，单方面切断与韩国所有通讯渠道，数天后更炸毁位于开城的朝韩友好象征“南北共同联络办公室”，彼此关系陷入谷底。昨日正值两韩停战协定签署68周年，朝韩宣布“破冰”，官媒朝中社昨报道，根据两韩领袖协议，双方周二早上10时起重启所有通讯渠道，是为“恢复互信和推动和解迈出一大步”。韩国总统府青瓦台与民沟通首席秘书朴洙贤昨亦在记者会宣布有关消息，称总统文在寅和朝鲜领导人金正恩今年4月起多次互致亲笔信，就改善关系沟通，并同意以恢复中断的热线作为第一步，“他们也同意尽快恢复互信及再度推动两国关系发展”。

韩统一部：双方代表将每天通话

韩国统一部表示，双方代表在电话中交谈了3分钟，周二下午再有另一次通话，此后每天都会通话。韩方代表说：“我们很开心在一年多后再次通话，我们希望这为所有韩国人带来好消息。”统一部又称，安装在边境板门店休战村的电话线路也恢复。国防部也证实，周二测试了军事热线，此后恢复每天两次通话。青瓦台一名高官昨表示，两韩暂未讨论举行领袖峰会，并称双方今后需要探讨重启首脑热线。

不排除两国举行会谈

美国前总统特朗普与金正恩2018年6月在新加坡历史性举行双边峰会，普遍认为由文在寅居中牵线而成， 但2019年在越南举行的“特金会”核谈判破裂告终，之后朝鲜大幅减少与韩国联系。自美国总统拜登上台后，平壤和华府均采取观望态度，拜登5月在美韩峰会中表示，在“适当条件下”愿与金正恩会面，采取务实步骤以缓和紧张局势。金正恩上月首次回应拜登对朝政策，表示朝鲜要作“对话与对抗”两手准备，被视为立场软化。美国国务院朝鲜事务特别代表金星容上月再称，美国准备好“随时随地、无条件”会见平壤官员，但金正恩胞妹金与正拒绝提议。

分析指出，朝鲜恢复与韩通讯，可被视为金正恩对美国提出会谈的初步回应。韩联社引述分析指出，两韩领袖此前在通讯中断下仍互通信函保持沟通，从这一点来看，不排除两国领袖有可能举行会谈。不过，韩国统一战略中心主管文圣默（音译）指出，朝鲜或有所求，他们可能认为恢复了热线，就轮到韩国展示诚意，会要求美韩中止联合军演。

美国中情局前朝鲜分析员金秀（音译）认为，朝鲜同意恢复与韩通讯，或与疫情粮荒有关，“我们知道朝鲜过去一年受新冠疫情影响，加上制裁、天灾及整体经济衰弱，令金正恩处于困境。因此，他可能希望韩国协助他摆脱粮食紧张情况，以及疫情造成的其他负担”。金正恩上月在劳动党中央委员会全体会议上承认，由于去年台风造成的灾害，导致“现在人民的粮食情况紧张”。