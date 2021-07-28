来源：香港01

01观点

本周一（26日），美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）访问中国，先后与外交部副部长谢锋与部长王毅见面，是继今年3月中两国于美阿拉斯加后，再有外交高层人员接触。由是者，双方在会后各自释放的讯号也成为解读中美关系最新的资料。

这次中美外交人员的会面的结果，从各种意义上也不能称之为顺利。双方各说各话的情况，基本上延续了3月阿拉斯加会面的基调，顶多只能说情况没有变得更坏，实不能谓之有太多善意。从中美双方自会前的唇枪舌剑至到会后所发的通稿上，会议似乎只是双方重申一次大家的立场，然后就正如双方都承认的“没有达成任何共识”。

总结两方通稿的文字，中国的姿态仍然相当强硬，不单继续反击指美国试图以高人一等的地位对待中国，亦反驳了美国一直兹兹在念的“基于规则的国际秩序”只是少数西方国家的谋利自己的方法。而美国的反应虽然似乎比较平和，强调不想与中国冲突，但也见得有任何退让。

中国列两份清单三条底线

从中方的角度看，最值得着眼的是通稿中指谢锋在会后的吹风会指出，已向美方提出两份清单，一份是要求美方纠错改正，另一份是表达中国关心之事。从第一份的清单看，包括要求取消对中方人员的制裁、改正打压中国企业、停止打压中国媒体及孔子学院、取消对中国反学生的限制等。而王毅之后会见舍曼，又再提出三条底线希望美方尊重，包括不能挑战中国社会主义制度、不试图打压中国发展、不侵犯中国主权。中国一边说美国所提出“竞争、合作、对抗”三分法就是遏制打压中国的“障眼法”，一边提出纠错清单和底线，其意图相当于说，假如美方真的想认真沟通下去的，得先按清单先改正和尊重中方底线。

这不单纯是一种强硬的表态，也是中方已经厌倦了与美方没有意义的接触。事实上，舍曼出访亚洲一行到达会否出访中国之前一直悬而不决。美方早已放风想进行接触，那不能决定的关键很明显在于中方似乎没有多大意欲想进行会面。而且舍曼此行只能到天津，而非北京，虽然名义上为防疫，实际上也显得中方似乎对这番对话没有多大期望。

中方之所以认为这种接触没有意义，究其原因是认为此刻对话对改善两国关系没有太多意思。美方近期不断继续对中国打压，从中国的角度看，舍曼一访只是“黄鼠狼拜年”。因此，中国也就有了列出清单和底线的做法来试验美方诚意。如果美方务实地研究清单的问题，即使不能全部都做到，至少会让中方觉得美方有谈下去的诚意；反之，如果美国对清单仍然视若无睹，那中方也没有兴趣继续跟美方多说下去。

美国避谈细节

而从美国的资讯来讲，一个颇令人着意的是，美方由当初公布面会消息、舍曼本人的社交贴文，以至于国务院的通稿，都刻意地只提到会见部长王毅，而没有提到副部长谢锋，更不要说那两份清单了。从中国的讲法看，这次会面主负责人是谢锋，王毅只是按外交习惯见面，因此舍曼的对话对象应是谢锋而非王毅。这中间的落差，显然是美国想淡化谢锋与清单的存在。

当中最大的可能性是，美方对内部以至于盟友的宣传上，并不希望让人觉得中方不太有兴趣会面及美方有种“碰钉”的感觉。从美国的外交需要看，美国要一直维持着一个优势的地位，令美国的外交施压“看起来”有意义。如果中国让国内以至于盟友觉得中国其实根本不想谈下去，拜登政府一直强调联络盟友进行“外交施压”的政策效果很可能被质疑，那届时美国国内的鹰派可能会乘机要求政府对中国进行更实质的打压。

从现阶段看，拜登政府也不想中美关系再无限制的恶化下去，需要在外交场合显示外交途径还有一定作用。不过，中方却似乎不这么认为，并认定除非美方有实际改变，否则再多的外交交流现阶段也无意思。中国情愿专心地做好自己的事：从近来的很多方面看，中国正进入一个新的经济改革期，准备好对美进行更持久的对抗战。