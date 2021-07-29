谢尔曼访华：火花四射，各自表述

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

此次美国副国务卿谢尔曼出访天津，一波三折，其主因就是两国政治结构与职权功能的差别，这是要在双方关系紧张时才会出现的特殊现象。谢尔曼在美国国务院排名第二，自然不愿与中国外交部排名第五的谢峰副部长会谈。但最后双方达成妥协，谢尔曼先与谢峰“会谈”，然后再与王毅“会见”。

其实，若以实权论，美国国务卿是仅次于美国总统的第二号人物。但在大陆，因以党领政的体制，王毅虽是国务委员兼外长，但在党内他只是中央委员，因而还要向中央政治局委员兼中共中央外事办主任杨洁篪汇报。

两人虽均为副国级官员，但与布林肯在美的地位相去甚远。此次中方就事论事，乃依业务对口原则，才安排了主管美国事务的谢峰出面会谈，确有级别不对等之嫌。

月前谢尔曼还曾访问印尼与柬埔寨等国，当时就过门而不入中国，且明显是拔桩行动。此次，谢尔曼在东京与日本和韩国副外长举行三边会谈时，他们重申反对任何单方面改变东海和台湾海峡现状的企图，谢尔曼还强调美方不会坐视不理，引起了北京严厉的谴责。但美方也表示，不愿将双方的竞斗变为冲突，比如拜登还有意与北京架设热线，可见拜登的小心翼翼，以及双方的共同利益。

值得注意的是，在谢尔曼访华前一天，中方宣布对七名美国官员和实体实施新的制裁，以回应美国对香港政府官员的制裁。尤其王毅表示，不接受哪个国家是高人一等的观点，并强调将给美国补课。如此在外宾来访前先给对方吃排头，乃可谓是新常态，可见双边关系恶化的程度。

在中国外交部的网站，7月26日的新闻稿中谢锋称，中美关系目前陷入僵局，根本原因就是美国把中国当作“假想敌”，并通过妖魔化中国，以转移美民众对国内部的不满，因而敦促美方改变这种极其危险的对华政策，毫不客气。

此外，其新闻稿中还包含所有美中之间的争议，从新冠溯源应该多点调查，直至香港、新疆与台独等，不一而足。中方还提交美方纠正错误与关切重点两项清单，至于气候与伊朗等问题，美方也不应又打压又合作，但最后还提及谢尔曼对于水灾的慰问，以及中方仍将此次会谈定位为“坦率、深入”，应继续保持沟通，可见中方也还展现了求同存异的立场。

而王毅则在上述网站中，陈述了中方的条底线：第一，美国不得挑战中国特色社会主义道路和制度；第二，美国不得试图阻挠中国的发展进程；第三，美国不得侵犯中国国家主权与领土完整，此乃是对于谢峰与谢尔曼谈话综合归纳。

而美国国务院的新闻稿则陈述，谢尔曼与王毅举行了“坦率和公开”的会谈，但绝口不提谢峰，只以“其他官员”带过，并强调公开交流管道的重要性，以及不愿与中国爆发冲突。

谢尔曼所提出的问题也一应俱全，从香港、新疆、台海到南中国海与东海等，还包括一些价值观和利益，以及中方破坏基于规则的国际秩序等。由此可见，在这种针锋相对的氛围下，双方确实各自表述多，实质协商少，但至少还都愿意保持沟通管道。镇

综观美国对中的两手策略，可谓多管齐下，硬多软少，确实让中方招架吃力，但现已开始反击，而美方又还期盼斗而不破，双方也还有所期待。因中国的崛起已危及西方价值的存续，故美中博奕必将日炽。

七月下旬，美国国防部长奥斯丁将访问越南与菲律宾的计划，布林肯也将访问印度，会更强化印太地区的竞逐，而台湾若不在两岸关系上有所作为，必将进一步任人摆布。

作者是台湾政大国关中心兼任教授