精英运动投入不菲 放眼长远须产业化

来源：明报

明报社评

东京奥运港队再传捷报，女子200米自由泳何诗蓓摘银，为香港取得历来首面奥运游泳奖牌。港队迄今已取得一金一银，写下历届奥运最佳成绩，在此谨祝一众港将余下赛事续有理想发挥。游泳属奥运传统大项，国际竞争激烈，培训一名世界级泳手，需要投入大量资源、科技和心力，西方发达国家长期有压倒优势，何诗蓓这面银牌得来不易，同时亦证明香港这片弹丸之地，一样可以发掘出顶尖泳手。港府提出体育发展精英化、盛事化、普及化，至今接近20年，这届奥运见证本港精英运动发展的成果，当局应思考如何令佳绩长远可持续，不会昙花一现，除了加强资源投入，政府更要有通盘的发展升级新策略，争取更上一层楼。

游泳项目重资源投入

香港可出世界级泳手

港队剑击手张家朗在奥运男子花剑个人赛连挫强敌，勇夺金牌，全城欢呼雀跃，事隔两天，又有喜讯传来，泳将何诗蓓在女子200米自由泳，以破亚洲纪录的成绩夺得银牌，仅以些微差距败给金牌得主。虽然赛事是在香港上班时间举行，然而不少市民都在办公室、大型商场或家中观看电视直播，为何诗蓓打气。何诗蓓稍后尚有50米及100米自由泳赛事，但愿她可以放松心情，再接再厉，力争佳绩。

游泳是奥运传统大项，历史悠久，规则易懂，一言蔽之就是斗快，雅俗共赏，门槛不高，加上游泳本身是普及运动，自然较受公众注目，然而不管什么比赛项目，能够得到奥运奖牌都极不容易，不同项目观赏门槛高低有别，不代表某些项目较易“穿金戴银”。每位奥运选手，都是经过刻苦艰辛训练，方能踏上这个国际竞技舞台，港将能够为港争光，市民当然欣喜，即使与奖牌无缘，运动员的努力和付出，仍然值得所有人肯定。

国际游泳赛事，西方发达国家长期称雄，以奥运为例，截至上届里约奥运，游泳项目历来合计553面金牌，美国夺去接近四成半，澳洲排第二，共摘60金。自由泳是其中一个最讲求力量的游泳项目，回看历史，亚洲泳手能够在奥运自由泳赛事摘牌者屈指可数。就像很多体育竞技项目，顶尖泳手必须自小接受培训。何诗蓓在小学、中学阶段皆在香港受训，达到世界级的奥运A级水平，得以参与里约奥运，之后才负笈美国，继续深造泳术。今次何诗蓓为香港在奥运游泳项目实现奖牌“零的突破”，既是个人努力、家人栽培和外地深造的成果，同时亦说明，只要得到各种有利条件配合，香港也可以发掘、栽培出世界级泳手。

从国际竞技层面，游泳其实是一项很讲资源投入的比赛项目。游泳是美国等西方发达国家的传统强项，冷战结束后，西方泳将更是长期称霸泳坛，有人认为这与所谓人种体格有关，然而资源投入也许是更关键的因素。数年前，投资大行高盛分析奥运摘牌与人均GDP的相关性，发现游泳是最讲“金”五大项目之一。当代游泳竞技，泳手提升技术和速度，除了靠个人努力不懈，还要有一流软硬件配套。西方发达国家除了有理想场馆设施，还借助各种高科技协助泳手改善动作和体能，相比之下，发展中国家连标准室内比赛泳池亦缺乏，无法有系统栽培有潜质的年轻选手，清贫家庭也不可能支持子女经常出国比赛或深造汲取经验。近年香港一再有优秀泳手冒出头来，反映当局在软硬件配套方面的投入，确有明显改进，当局需要思考，如何令香港更上一层楼，在不同项目争取更多佳绩。

体育“三化”渐见成绩

下一步构建健全生态

2002年，政府发表体育政策检讨报告，以精英化、普及化及盛事化为发展目标。事隔接近20年，本港体育发展算是取得了一些成绩。论盛事，香港有国际七人榄球邀请赛，未来启德体育城落成，还可主办更多国际体育盛事。普及化方面，近5年，香港用于推广社区体育的开支持续增长，平均每年度超过40亿元。精英化方面，港府9年前成立精英运动员发展基金，迄今累计注资130亿元，当局对精英运动员的培训和支援，纵然仍有诸般不足，始终比10年前显著改善。

这届东奥港队成绩有目共睹，反映过去的投入并无白费，可是国际体育竞技，有如逆水行舟，不进则退。政府投入更多资源支持精英运动员培训，固然不可或缺，与此同时，当局更要放远目光，制订下阶段精英运动发展策略，着手构建健全体育生态，令精英运动项目可持续发展，不会因为个别名将退役或走下坡，青黄不接。运动员生涯短暂，对比很多专业人员，收入偏低，退役后的生计更是一大问题，年轻小将对投身全职运动有顾虑，家长亦有很多担心。精英体育发展，长远不能光靠政府投入资源，还须商业和市场力量配合。本港体育“三化”渐见成绩，下一步除了继续深化，更应朝产业化的方向发展，这需要商界的支持，更需要政府的促进善导，唯有体育产业蓬勃发展，运动员生计有长远保障，才能持续吸引有潜质的新人投身。