中国股市震荡短痛 保社会公平免长痛

来源：星岛日报

星岛日报社论

中国刮起监管风暴，导致港股近日暴挫，这轮监管风暴看似冲着科网股而来，实际上背后动力来自中央要确保社会公平，履行执政为民承诺。投资中国股票，不是要避免科网股，而是要避免损害社会公平的企业。

港股周一及周二都出现暴跌，昨天才稍为喘定，主因是中国科网企业面对中央严厉加强监管，导致科网股急泻，以至恒生科技指数连日受挫。

中央这次是全方位出手，包括严厉整顿网上教育、要求网络平台保障外卖送餐员权益、中止导致网上音乐垄断的并购，工信部还宣布对互联网行业专项整治半年，聚焦于扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等四种行为，市场忧虑中央加强监管科网的行动将陆续有来。

发展急乱象多 无序扩张遗害

要留意的是，这场监管风暴看似冲着科网行业，实际目的是保障社会公平，只因科网行业发展急速、乱象特多，而监管法规未追上，故首当其冲。 就以这次重灾区的中国网上教育股为例，中央上周末发布文件，对面向中小学生的学科类校外培训机构，只准登记为非营利机构，并禁止上市融资、禁止外资兼并收购、受托经营等，差不多等于判其“死刑”。

疫情令网上教育补习急速发展，在线教育用户去年底暴增至逾三亿四千万，各种虚假宣传、课程名不副实、勾结学校牟利等问题暴增，而且资本集团抢入近一万亿人民币的教育培训市场，资金尤其涌向在线教育，去年在线教育融资就逾一千亿元人民币，这加剧了在线教育无序扩张和垄断，并掠夺海量学生个人资料及大数据。为保障家长和学生，中央不得不加以杜绝。

然而，中央要整顿的不止于此，还须矫正教育不公平的问题。中央发布文件全称《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，坊间称为“双减”，即要减轻学生作业负担和校外培训负担。

教育的原意是培养学生德智体群美，但亚洲人望子成龙心态强烈，全力催谷子女考试成绩，以进入优秀学校。此导致香港、韩国、台湾等补习成风，中国亦正急步追上此风气。然而，补习教育重视的只是考试培训，透过操练提升学生应试能力，对学生身心成长有损。由于补习对考试有所帮助，导致不少家长大洒金钱“强逼”子女补习，扩大了家境不同学生的差距，贫富不公平恶化了教育的不公平，打击基层孩子透过教育向上流动，到头来加深社会不公平。

又例如中央这次亦加强监管外卖平台，要保障外卖送餐员的安全、工资、福利等权益，这针对的不是网企，而是雇员权益。只是外卖速递雇员大增，企业剥削严重，故政府要出手保障处于弱势的雇员权益。

兑现执政为民 不容店大欺客

科网市场扩展急速，政府法规根本追不上，科网业的乱象在中国和美国都十分普遍，中国深知自由市场虽好，却很易养出侵害消费权益的怪兽，政府必须积极介入，才能保障消费者。就如这次加强监管的另一对象物业管理公司，物管业弥漫企业利用服务合约鱼肉业主的行为，又霸占公共地方牟利，并出现各种侵犯业主权益的乱象，住建部终于上周公布加强监管通知。

由此可见，中央关注的不是科网企业，而是各行各业出现的不公平乱象，这些店大欺客的行为，将损害人民的权益，加重社会不公平。中央政府强调，人民只有在生活各方面获得公平对待，不会遭受企业的侵害、不会遭到上层阶级的压榨，人民能因应个人能力、努力得到自己应得的权益，才能保障生活幸福感。

中央加强企业和行业监管，虽令股市受压，但缺乏监管对社会和民众的危害更大，与其长痛，不如承受尽快根治的短痛，这才能兑现中央执政为民、保障社会公平和人民幸福感的承诺。