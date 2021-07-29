突尼斯民主化革命成果不保？

来源：香港01

01观点

在电影《迷失决胜分》（Match Point）中，一句对白曾如此论及网球：“在赛事中有时球会击中网顶，刹那间它要么向前，要么向后。”某程度上，突尼斯亦正在经历此网顶时刻，突尼斯人以至国际社会也在关注它到底会向前走，还是向后退。

突尼斯总统赛义德（Kais Saied）周日（25日）宣布解除总理迈希希（Hichem Mechichi）职务及暂停国会运作后，并派军队执行命令。突尼斯既为阿拉伯之春中唯一实现民主转型的国家，而其四方对话组织更在2015年获得诺贝尔和平奖的肯定，各方自然都关注突尼斯将会步埃及后尘走回专制统治，抑或其民主化政治能够继续发展。

然而，突尼斯的问题难以只用民主化的单轴线性来理解。暂且撇除赛义德所引用的宪法第80条不说，他的做法难免引来政变的指控。但即使如此，上街示威的人民还是不多，甚至有部份人额手称庆，认为可以将不受欢迎的政府赶下台。迈希希虽然不认同赛义德的做法，但还是在翌日晚上承诺将交出权力给下一任总理。

经济与政治结构矛盾

首先，突尼斯自2011年阿拉伯之春后，年均经济增长仅1.5%，以发展中国家来说难言理想，且投资和出口比革命前更差。去年新冠疫情来袭，突尼斯经济收缩8.6%。至这周，此千二万人口的北非国家近60万人染疫，近2万人病殁，疫苗接种率仅7%。从哪个角度看，突尼斯人民都有不满政府的理由。无怪乎在政局丕变后，《半岛电视台》一篇分析报道题为“引发突尼斯动乱的经济成因”，《德国之声》亦言“突尼斯：经济困境引发政治危机”，皆突显出突尼斯面对的经济问题。

当然，突尼斯面对的不只是经济问题，还有政制挑战。在阿拉伯之春后，此国家采取了半总统制，原意是总统、总理及国会分掌一定权力，互相制衡，但现实中却是总统与后两者屡生龃龉，前任总理沙赫德（Youssef Chahed）与总统埃塞卜西（Beji Caid Essebsi）便经常不和。赛义德在上个月便提出修宪的建议，希望总统能突破一定的限制。

新政府能否解决问题？

如今乘着经济不景及疫情肆虐，赛义德引用宪法第80条，以国家陷入逼近危机为由行使权力，并声言将在30日内任命新政府。英、美等国家虽然已发声明，要求赛义德政府尊重民主和人权，保障2011年革命的民主成果，但没有遣责其举动为政变。某程度上，连同不少突尼斯人在内，他们也是抱观望态度——观望赛义德将会任命新政府，着手改善经济及社会问题，抑或扩权“自肥”。可以说，赛义德此举能够得到多少认同，将取决于后续发展及最终结果是怎样。

跟电影不同的是，其认为球赛结果取决于运气，“只要一点运气，球向前，你便会赢；不然，你就会输”，但现实中处于网顶时刻的突尼斯将会如何走，其实不在于运气，而是视乎政治领袖是否清楚自己在做什么，并善用时机以解决问题。