中国大型科技股遭血洗 国际投资者愈发坐立不安

来源：路透社

中国大型科技股周二连续第三天遭遇大规模抛售，影响已开始蔓延到汇市和债市，国际投资者损失惨重且感觉前途未卜。

近几十年来，在全球指数成份股中，中国企业的数量不断增加，这意味着中国政府削弱部分科技、房地产、网约车甚至校外培训机构主导地位的行动，给基金经理带来了比以往任何时候都要大的风险。

周二下跌的股票中，互联网巨头腾讯急挫9%，遭遇10年来最大单日跌幅，因其社交应用APP微信暂停了新用户注册，以根据相关法律法规，进行安全技术升级。

中国蓝筹股指数.CSI300跌至近八个月最低，人民币跌至4月以来最低，香港股市重挫5%。

在美国股市，跟踪在纽约上市的中国科技股的纳斯达克金龙中国指数再跌6%，自上周五以来累计跌幅超过20%，市值蒸发了5,000亿美元。

“政府干预控制私营部门的幽灵，引发了这波愈演愈烈的恐慌性抛售，”富瑞金融集团的Sean Darby说，他将这些举措称作戴着天鹅绒手套的铁拳。

安联环球投资的产品专家股票主管William Russell表示，这些举措让投资者措手不及。

“一个关键问题是，中国决策者想要实现什么目标？”Russell说。他表示，有一点是显而易见的：中国政府希望阻止某些企业在行业中占据过于主导的地位。

中国《个人信息保护法》草案已提交二审，该法案要求科技平台采取更严格的措施，确保安全存储用户数据。

北京科技顾问Zhou Zhanggui表示，投资者对中国科技公司“整改”反应过度。

国际金融协会(IIF)表示，中国股市周二遭遇6亿美元的资金外流，周一的外流规模高达20亿美元。

周一的抛售是由中国政府整顿规模达1,000亿美元的校外培训行业引发的，新东方教育科技集团和思考乐教育等校外辅导提供商的股价重挫逾45%。

周二亚洲股市大跌的股票还包括，外卖平台美团(Meituan)和电子商务公司阿里巴巴(Alibaba)，前者急跌17%，后者回落近8%。

在总市值为8万亿美元的MSCI明晟新兴市场指数中，腾讯和阿里巴巴占10%。中国企业在该指数中的占比从10年前的17%上升至约37%。

投资银行估计，美国投资者持有约1万亿美元的中国互联网和科技股，或在美国上市的美国存托凭证(ADRs)。美国政府过去一年也一直在打压这些股票。

“这无疑在提醒投资者注意新兴市场风险，”Unigestion基础研究股票部门主管Gael Combes表示。

安盛的Sailesh Lad表示，固定收益市场也受到了影响。

中国10年期国债期货下跌0.35%。房地产公司恒大集团的债券价自5月底以来已下跌一半，因担忧该公司的未来。

在金融市场传染风险(contagion risk)方面，投资公司Mirabaud强调指出，除其创始人外，腾讯的前20大股东中只有一家中国机构。

阿里巴巴最大的股东是软银(Softbank)，其美国ADR的前20大股东中全是美国和国际基金，其香港上市股票也主要被国际机构持有。此外，在中国互联网三强(百度、阿里巴巴和腾讯)中排名第三的百度的前25大股东中，没有一家中国机构。