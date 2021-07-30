台湾缺疫苗、奥运选手坐经济舱 都有共同原因

来源：联合新闻网

作者：黄寅

台湾选手在奥运精彩的表现，配合上27日疫情降级，部分行业得以稍获喘息，民众的心情也似乎终于有了可以舒展的机会。但只要稍加检视一下，疫苗荒始终未获解决，问题即将又要浮上台面。即使疫情趋缓了，但放眼国际，尚无哪一个地方在解封后，疫情不再反扑的，若是疫情果真再次紧张，一些连这次降级都未能营业的行业，恐怕将继续延续下去，接着而来的倒闭和失业潮可以想见，问题将更难应付。

其实，一谈到疫苗荒，就是台湾人心中的痛，因为从去年有疫情以来，政府并未把疫苗准备充足，直到5月疫情冲击台湾，台湾人警觉疫苗才是真正的保命符。但是至今，台湾人民所施打的疫苗多数都是仰赖美、日赠送，台湾政府号称自购的疫苗始终没有即时供应，就连鸿海、台积电和慈济购赠的疫苗，也不知何时能抵台？

但是，即使在疫苗这样不足下，对于疫苗的接种也是杂乱无章，除了施打顺序引人评比，就连预约系统也设计的令人不解。像是为何要先填意愿，接到简讯通知再进行预约；大概连小学生都会质疑，预约了不就代表有意愿吗，何必分为两阶段？甚至，还发生地方政府利用剩余疫苗为国高中老师、公车司机施打，却被中央下令禁止情形，意思是要统一归由预约系统施打。如果，中央要求统一动作，事前为何不好好规范呢？只能说是乱象一堆。

本已对打不到疫苗一肚子火的台湾人，最近看到代表台湾赴奥运争光的选手竟坐经济舱，官员却坐商务舱，甚至老将庄智渊还一人孤单奋战，心里更是气愤。细究其原因，这个状况不正和台湾人打不到疫苗如出一辙，让台湾人十分眼熟吗？那就是，根本问题出在政府无能，官员们面对该如何把一件事处理好，没有眼界，也更无能力，才会状况连连；不仅让台湾人失望，也让国际笑话。

目前看来，政府手上的疫苗已十分有限，第四期预约民众是否能依预定在下个月6日前都打得到，已有变数。例如台中市有18万人预约，但中央拨配加上市府手上的剩余疫苗不过12万6千剂，打不到的民众怎么办？能放心面对目前群体免疫尚不足的环境吗？

又如果台湾疫情再起，那政府再面对的，将不再是简单的一句升级、类封城可以解决。因为，台湾人的口袋两个多月来已被掏空，更别提还有许多行业至今都仍不得营业，再加上政府纾困的脚步又慢如牛步；未来的变化，在疫苗不足下，真让人没有乐观的理由。