变种肆虐疫情不稳 部分科企推迟重开

来源：明报

美国的新冠病毒确诊病例最近因Delta病毒株（最早在印度发现的B.1.617.2）而急增，当局周三（28日）公布单日新增确诊约8.5万宗病例。疫情反覆影响部分企业安排员工返回办公室工作的部署，科技企业如Google和facebook周三宣布所有在美国的员工须接种新冠疫苗才可踏入办公室，其中Google同时推迟正式重返办公室的安排至10月中旬，Twitter同日亦叫停重开办公室的安排。

美国疾病控制及预防中心（CDC）周二（27日）更新防疫指引，指在新冠病毒快速传播的地区，即使完成疫苗接种的民众在公共室内场所都应要戴口罩，突显目前疫情的严重程度，企业亦要改变安排员工返回办公室的措施。约两周前开始让一半员工返回旧金山和纽约办公室工作的Twitter，周三宣布暂停未来重开办公室安排，并已关闭两地重开的办公室。

Google拟扩至其他地区办公室

Google和fb则要求所有美国雇员接种疫苗后才能返回办公室，前者甚至计划将强制接种疫苗的安排推展至其他地区的办公室。Google早前容许拒绝打针或不愿披露接种状况的员工，在戴口罩及和每周检测的条件下回办公室。《华盛顿邮报》周二亦要求员工在9月返回办公室时出示接种新冠疫苗的证明，作为雇用的要求。苹果公司亦计划要求其在美国的大部分零售店舖员工及顾客，即使已接种疫苗都均须戴口罩；串流影音平台Netflix周三亦强制要求美国的剧组演员接种疫苗。

Netflix强制剧组演员接种

总部设于旧金山的电召车服务供应商Lyft早前已强制要求员工接种疫苗后才返回办公室，周三再宣布推迟原定9月重开办公室的安排到明年2月。行政总裁格林（Logan Green）在发予员工的备忘称，他们预期疫情未来数月会继续不稳定，令他们难以订下清晰而不需再改变的重返办公室日子。

在美国，雇主强制要求员工接种疫苗或掀法律争议（见表），但在现有条例下，除非因宗教或身体健康理由，雇员难以挑战雇主的强制接种疫苗要求。对部分雇员而言，雇主要求接种疫苗是令他们安心之举，《华盛顿邮报》引述有Google雇员表示欢迎公司的宣布，称有同事在内部通告板发表怀疑疫苗的内容，相关雇员对于平日要被迫回到办公室与未接种疫苗者共事感到紧张。