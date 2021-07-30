港人两次“移民潮”的比较

来源：明报

作者：周永新

扯开移民的话题，还有不少要讲的。近日报章和电子传媒满载外地的楼盘广告，英国和加拿大的物业最多，香港楼盘不知哪里去了。港人心中不禁疑问：移民外国的港人真的这么多？但不信还得要信，如果港人对外国物业没有需求，哪会有这么多外国楼盘广告？

回归后最多港人移民的一年

《明报》7月5日的港闻，就着《港区国安法》实施一年，专题报道港人移民外国的情况，标题是：“国安法一年 10万港人远走他方”。这10万港人的数字，是从过去一年，港人出境和入境数字的相差得出来的。但港人出境后不回来，不一定代表移民，实际情况如何，还得深入探讨。报道另一较确实的消息，是今年1月31日到3月，共有3.4万港人持BNO申请移民（作为入籍途径），签证批出的有5600个。移民实情虽然有待确定，但过去一年，多了港人申请移民是不争的事实，以“移民潮”来形容也不为过。

这次移民潮，多少港人会最终离开香港？看来很难有正式的统计。首先，香港居民中，大约有50、60万人持有外国护照或居留权，他们可以随时离开香港到外国定居，所以他们走了，也不算是移民。其次，港人到外地旅游多不用签证，可以随时以游客身份到外地，入境后才申请长期居留，最终能否成为移民，视乎当地的要求和限制。所以，现在把离开的港人归类为移民，实在太早了。另外，每年都有几万名港人子女到外国读书，他们毕业后会否申请在外国工作和居留，也难有统计数字。因此，这次移民潮最终有多少港人离去，现在无法预测，但应是回归以来最多港人离开的一次。

天要下雨，谁也阻挡不了，港人既有出入境自由，要离开不应受到限制（除非被通缉）。有意见认为，移民的人既不愿留下，可见他们并非爱国爱港，不用为他们离去而可惜。这种意见，笔者并不认同，因为离开的港人，自有他们不同的原因，与爱国爱港不一定扯上关系，正如上世纪80、90年代移民的港人，很多对香港仍有深厚感情。

面对这次移民潮，政府如遮遮掩掩不谈此事，或提起时只会有负面评语，都不是认真处理问题的做法。如此态度，政府怎能明白这次移民潮的原委？怎能了解离去的港人有什么想法？怎能遏止这次移民潮恶化下去？怎能减少这次移民潮对香港的冲击和伤害？看远一点，政府这种态度，只会令离去的港人，就算对香港仍有感情，也不想回流。

回归前的移民潮是怎么一回事？

另有意见认为，这次移民潮离开的港人，他们最终会后悔，因为他们不会找到一处比香港更好的地方，还引用回归前的移民潮作为例子——当日离开的港人，很多不是离开后又回流香港吗？讲这些话的人，其实并不了解回归前的移民情况——当日的移民潮，怎可与今天的移民潮相提并论？

回归前的移民潮是怎么一回事？上世纪80年代，笔者在明报读者版写了几篇文章，谈的正是当日的移民现象，以下辑录其中几段：

“香港人为什么要移民？怕的是什么？原因虽然不一而足，但如果说是怕在1997年后，特区政府不再容让香港居民自由出入，相信很多人都会同意。如果限制香港人申请移民外国……看来有能力移民的都鸡飞狗走，免得做笼里被困的鸡，那时动弹不得，欲哭无泪。”

“香港中上阶层人士……千方百计作出各种寻觅后路的安排，所付出有形和无形的牺牲，代价实在非常巨大。”

“移民潮所以形成，主要是香港人对中国政府过去和现在的政策缺乏信心，因此要解决问题，必须先把中国建设好，并落实中央政府对香港的政策，而增加香港和内地彼此的了解也会有帮助。”

“无可否认，移民潮极难遏止，但香港600万人口中，九成以上没有办法或不准备移民，故此，政府必须维系他们对香港的信心，而关键是他们的生活不断得到改善，并培养他们对香港这个地方多一点感情。”

30多年前写的文章，令我有不少感触，好像香港从来摆脱不了移民问题的困扰：战后初期，为了逃避战乱，大量难民从中国大陆逃来香港，之后1962年发生的“逃亡潮”，及1980年取消抵垒政策前的几年，每天数以百计非法入境者偷渡来港，都给香港带来沉重压力。以上几次移民危机，都是大陆居民“涌入”香港，自上世纪80年代，香港前途问题一起，香港却出现港人“涌出”的情况——港人移居海外，从上世纪80年代到90年代，经历差不多10年时间。这次移民潮，不知到哪时才结束？但两次移民潮，笔者发觉，最少有以下三处不同的地方：

两次移民潮三处不同的地方

首先，上次移民潮，是港人对将要发生的事没有信心，因为“一国两制”是新鲜事物，虽然《基本法》保证香港原有的资本主义制度会在回归后保持不变，但“一国两制”既无先例，实践起来如果出现问题，后果无人能够预测。故此，当时对香港前途没有信心的港人，有办法的便搞移民，让自己和家人有“逃生”的后门。

这次移民潮，是港人对已发生的事有恐惧而出现。虽然香港国安法立法时，政府一再强调，涉及的将是极少数港人，但过去一年，港人感觉他们的生活，多个层面都受到影响，这样便难免怀疑：基本法的承诺是否真的50年不变？一旦有恐惧，移民外国是他们的选择。

其次，上次移民潮，港人求的是买个保险，以便自己到了危难的时候，不至“逃生”无门。因此，那次移民潮，很多并非真正想移居外地，不少拿了居留权就返回，也出现不少“太空人”家庭，移民的港人多非一走了之。

这次移民潮，移民是基于已经发生的事，他们觉得香港不再一样，移民的目的并非为了买个保险，而是离开一个他们相信自己和家人无法生活下去的地方。所以，这次移民的，不少都是一家大小，送子女到外国读书的，也希望他们可以在外国留下来。

最后，上次移民潮，是港人觉得北京的政策左摇右摆，大陆的经济大幅落后于香港，因而决定移民，想的是在回归后，香港不但不能独善其身，且会因中国的因素走下坡。换言之，中国与香港之间的差别，是那次港人移民的重要考量。

这次移民潮，笔者上篇讲了，移民的港人所担心的，是香港原有的制度和港人坚守的价值观念，会慢慢的随时间流失——港人不再有言论、集会、结社、出入境等自由，自己的人身安全也不再受到法律保护。

作者是香港大学社会工作及社会行政学系荣休教授