市场监管虽有必要　资本忧虑不能无视

来源：香港01

01观点

自上周五（23日）开始，中国大陆、香港及美国上市的中国企业股票被大规模抛售，致使大陆与香港股市连续多个交易日出现暴跌，其中本周一和周二（26日至27日）恒生指数更连续两日出现逾千点的跌幅。这次中资企业股票被失控地抛售的最主要原因是中央政府近日频繁地推出了多项经济改革政策，其中不少影响到某些行业生态，投资者为了回避政策风险决定抛售中国企业股票。

诚言，中国近期推出的政策都是针对经济问题作出改革，对国家发展有长远的利益。然而，资本市场上的投资者对风险非常敏感，如果政策短期内变化太多，投资者容易感到无所适从。中国经济政策的其中一个重点是开放，而对外国资本开放的同时，便免不了受到资本情绪的影响。从这次中概股暴跌当中可看出，中国政府在制订和推出经济政策时，还得要花更多心思去平衡改革需要和资本情绪两者。

今年以来，中国一口气出台了多个政策对经济问题作出监管。远一点的包括了对腾讯、阿里巴巴等平台经济一直在推行的反垄断调查；以及早前滴滴无视警告赴美上市而被全面整顿等。近来则包括，上周多个部门联合推出的《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》，针对如美团等外卖速递行业的劳工福利待遇作出规管；以及上周末国务院推出了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（“双减”），当中有限制校外教育机构经营的部分。无可否认，这一系列的措施都针对了一些经济潜在问题，如果不加以规管将对经济和社会发展造成长远的负面影响。

例如，几个平台经济公司寡头垄断业界妨害其他公司竞争，最终伤害的是小商户与消费者的利益。以贩卖恐慌的方式催谷儿童竞争，加重家长与学童负担，放任其发展终将成为社会问题。外卖平台对员工待遇过差，有违公平正义的社会发展原则，不作监管只会加重社会对贫富悬殊的不满。

开放兼顾市场感受

纵使中央政府针对问题推出政策有其道理和意义，但过度密集而且强硬的政策也对市场情绪造成负面影响。市场投资者的本质是逐利，而“利”的其中一个成份是可预期性。中央政府近来频密出台的监管和改革政策，似乎令不少投资者，尤其是外国资本感到投资中国企业风险太大，因为“不管企业现在有多吸引也好，将来也许会被政策所针对”，那投资者自然会却步。

中央政府近年一直强调改革开放，指中国只会愈走愈开放之路。“开放”意味着中国的经济不是闭门造车，而会认用到外国资本。也因此，中国亦不得不面对宏观的经济和社会改革需要与资本逐利的本质有时候在某些地方会有冲突。

这次中概股的大抛售后，新华社周三（28日）晚上连夜发文强调近期的监管是为了各行业能更有序地发展，改革开放的道路不改。另外《彭博》引述消息指，中证监同晚与各大投行高层展开视像会议，解释近期改革政策。也有知情人士指，中国政府将继续允许企业赴美上市。从这些动作可以看出，中央政府很可能低估了市场对于政策不确定性的忧虑。

经历过这次中国股票抛售潮，政策制定者应该留意到，如果要兼顾中国改革开放的道路以及维护市场经济发展市场稳定性等国策目标，便不能过于轻视市场对于政策可能的负面反应。在制定、推出、实行政策几方面都应该多花工夫，避免本来有益的政策带来不必要的负面影响。