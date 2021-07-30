面对“帝国坟墓”阿富汗　中国展示了与美国的大不同

来源：香港01

01观点

本周三（28日），中国外交部部长王毅于天津接见了来华访问的阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔一行，阿塔宗教委员会和宣传委员会负责人同行。按报道，双方在会见扩大了共识，为友好交往营造了良好条件。中国与塔利班的交往，体现了中国在外交问题上贯彻一直的不干涉主义，以及务实处理问题的积极作风，这与美国先前的阿富汗政策有很大的差别。

美国当年为了反击恐怖主义，采用了最直接的战争方式，企图消灭一直支持恐怖主义的阿富汗塔利班政权。尽管美军有压倒性的实力，但战争未有解决阿富汗土地上的问题。塔利班转为地下发展，美国扶持的新政府长期要依赖美军支持，而美军长期驻守相当于“烧银纸”。最终，在经历了二十年的战事后，今年美军终于从阿富汗的土地上撤去。从结果而论，美国当年处理阿富汗和塔利班的政策都是失败的。

中国外交不讲意识形态

美国撤退后，塔利班势力又再快速在阿富汗壮大，从现状看新政府无法全面压制塔利班。作为阿富汗的邻国，中国与塔利班接触和打交道，有非常现实的意义。虽然有人认为这相当于与恐怖份子打交道，但美国已经示范了一次战争是无法解决问题了。在此前题下，中国接触塔利班，有助于务实地解决双方的问题，总比不对话要来得好。

中国一直也支持打击恐怖主义，但同样地对于中国而言，阿富汗到底是塔利班上台还是新政府继续执政是他国事务，中方无意干涉。这为中国与塔利班之间开启了对话和共识的空间。正如外长王毅所提出，中国希望塔利班和阿塔等做到不再支持在中国境内的“东伊运”恐怖组织。那意味着只要塔利班不干涉中国，不支持分裂分子和恐怖主义，中方与塔利班大有磋商空间。

没有人想做恐怖份子

中国同时强调希望阿富汗能以和平方式终结政治和宗教问题，并有“稳定和发展国家的机会”。事实上，中国的“一带一路”计划便包括了阿富汗在内，多年来在当地的直接投资包括了学校、医院建筑等基础设施。中国在阿富汗的经济建设路线，也道出了中国对于解决恐怖主义的一些见解。

中东地区恐怖主义热烈，不少人归咎于伊斯兰教义的极端性，然而任何宗教也有其极端的一部分，包括西方的基督宗教在历史上也有多种极端教义的例子，不能独指责是伊斯兰的问题。穆斯林在近代受到西方不公平对待长年所积累的压力，例如以巴问题上，穆斯林是受尽了西方的欺压。再加上，自从近代以来，中东不少伊斯兰国家的经济发展普遍比起西方先进社会更低。这致使极端主义者有机可乘，鼓动人民将不满投到外国人身上，使中东以至于穆斯林成为恐怖主义温床。

从这点来，要解决一系列的恐怖主义问题，必须从这两方面着手。首先，外国不应该自以为是地以价值观衡量伊斯兰国家，尊重其文化与传统。例如伊斯兰中普遍存在的政教不分离元素，便经常成为被西方指指点点的对象。更重要的是，国家发展是解决恐怖主义的最好方法。只要人民生活质素有所改善，生活安稳，愿意投入极端恐怖主义的支持者自然更少。从此可见，“中国式方案”也许是解决阿富汗问题的良方。甚至连美国国务卿布林肯也在中国与塔利班会谈后表示，如果中国正在寻求“和平解决冲突”和“真正具有代表性和包容性”的阿富汗政府，那中国的介入是一件好事。