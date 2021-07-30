暴雨疫情交织 中国经济遇小乱流无碍前进

来源：路透社

作者：沈燕

中国近期暴雨与疫情是否卷土重来的担忧为中国经济复苏的下半场蒙上阴影；不过专家们认为，汛期年年有，中国应对经验相当丰富，且灾后重建投资往往更大，反而会成为拉动经济的重要力量。

在疫情控制方面中国亦有成功经验，突发因素料不会影响经济整体复苏步伐，宏观调控的政策基调料不会改变。

“疫情因素影响着全世界，此次本土病例再增确实让人担心，但中国在控制疫情方面已经很有经验了，不会造成大面积的传播。”中国国家信息中心一位不具名的专家称。

这位专家提到，人流限制等会对服务业造成影响，对全国的影响应该不大。

中国国家卫健委周四公告显示，7月28日中国大陆新增新冠肺炎确诊病例49例，较上日降逾五成。不过更多省市发现新增病例，显示本次南京相关的本土疫情扩散之势未止。

在上述专家看来，无论是对平台经济反垄断的治理，粮食种子问题等等，都是落实去年底中央经济工作会议的内容，因此下半年政策方面预计不会有明显变化。“只要经济能保持在合理区间，潜在风险点都提前堵住，中国经济就无大碍。”

十一届全国人大财经委副主任委员贺铿亦认为，当前中国经济中的主要问题表现在：积聚的风险大，要守住不出现系统性金融危机的底线；收入分配失衡，居民消费相对疲软，经济增长动力不足；高科技产业不够先进以及环保任务重。因此政策的着力点也是围绕这些。

至于此前央行降准是否意味着中国货币政策的放松，他认为，主要是解决中小微企业的资金问题，不是针对房地产市场的，并不意味着政策转向。

今年中国政府工作报告提出保持宏观政策连续性稳定性可持续性，促进经济运行在合理区间。在区间调控基础上加强定向调控、相机调控、精准调控。宏观政策要继续为市场主体纾困，保持必要支持力度，不急转弯，根据形势变化适时调整完善，进一步巩固经济基本盘。

今年中国发展主要预期目标是：国内生产总值增长6%以上；城镇新增就业1,100万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右。

中国今年上半年GDP同比增长12.7%，二季度国内生产总值（GDP）同比增长7.9%，两年平均增长5.5%；二季度环比增速为1.3%。

疫情风险虽在不足虑

尽管中国在去年疫情肆虐时率先抽身，但眼下海外疫情再度恶化，Delta变异株扩散至超过90个国家；国内南京再发疫情、且已扩散至多省。

专家们都认为，由于疫情仍在变异，且中国现在是一个开放体，在疫情在全球没有得到有效控制前，中国将一直面临疫情输入的压力，但应对经验也相当丰富，再像去年武汉那样大面积封城的可能性不大。

另一位官方研究机构的专家亦称，上次广东出现疫情，由于广东的经济在全国占比较高，当时该机构还准备作为专题研究一下，结果还没研究完广东的疫情就结束了。

不过担心疫情扩散还是让资本市场相关个股出现下跌，中国航空和机场股票周四早盘多数逆势下跌，包括上海机场600009.SS、深圳机场000089.SZ和北京机场0694.HK等。

以下为有数据公布以来，中国大陆疫苗接种情况：

河南暴雨不损全国经济大局

作为全国农业省的河南此次遭遇强暴雨损失惨重。这在中国粮食供应紧平衡，PPI仍居高下的大背景下是否会影响全国的经济大局？

前述不具名的专家就提到，从统计局近日公布数据显示，2021年全国夏粮总产量达14,582万吨(2,916亿斤)，比2020年增长2.1%。连续第18个夏粮丰收季。且从灾难经济学看，灾后重建的投资远超损失，对经济往往有拉动作用。

国泰君安报告就称，本轮洪灾对固定资产投资不构成实质影响，大洪灾年份的投资增速甚至略高于正常年份。参照历史上五次洪灾对固定资产投资的影响，2010年和2016年大洪灾年份7月份投资环比增速分别比正常年份低5.48%和1.13%，而其余三个年份均高于正常年份，洪灾对固定资产投资几乎不构成实质影响。

河南省第一二三产业占比分别为9.7%、41.6%和48.7%，GDP占全国约1.2%，但第一产业占全国第一产业比重约为7%，是全国的农业大省。河南省粮食、蔬菜和猪肉产量占全国比重分别为10%、10%和8%，洪涝灾害对二三产业的影响非常小，但对第一产业的影响较大，或在短期对通胀有一定程度的扰动，但并不影响长期趋势。

国盛证券报告也认为，河南本轮洪涝灾害对夏粮生产影响有限，对玉米、棉花等作物影响较大，相关作物秋季上市时价格可能小幅上涨；蔬菜价格可能小幅上行，但持续时间可能有限；短期对猪肉供给影响不大，预计难改猪价下行趋势，但仍需进一步观察。

据国家自然灾害灾情管理系统统计，7月16日-28日12时，强降雨造成河南省150个县（市、区）1,602个乡镇1,366.43万人受灾，因灾遇难73人。农作物受灾面积1,021.4千公顷，成灾面积518.3千公顷，绝收面积179.8千公顷；直接经济损失885.34亿元。目前灾情正在进一步核查评估统计之中。