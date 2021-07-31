莫忘世上苦人多 未来三年会更多

来源：台湾《中国时报》社论

5月中旬台湾本土疫情大爆发，长达73天的3级警戒终于降级，但全民抗疫付出极为惨烈的代价；两个半月来实施无薪假的企业家数出现史上新高，受影响劳工人数创下去年3月疫情以来最高，失业人数暴增到57万人，失业率创10年最高。消费经济衰退对社会基层冲击尤其强烈，这是台湾出口持续增长、股价不断创新高之际，政府所面临的严肃考验。

不容政府随便安抚应付

日前刚公布的失业与无薪假数据，双双创下2009年金融海啸以来最严峻的纪录。主计总处指出，5月失业率为4.11%，较上月骤升0.47个百分点，创下2013年同期以来新高，同时也创下2013年12月以来单月新高。另根据劳动部公布无薪假最新统计，本次实施无薪假的单位高达3679家，累积高达44973人；学者示警，2000年以来总共出现3次失业率突破5%的大量失业潮，而今年6月已经冲上4.8%，7月又碰上毕业季，距离警戒值已在边缘，台湾恐迎来第4次失业大潮。

主计总处公布的第2季GDP概估统计，指出本土疫情虽冲击民间消费，但因出口及投资热络，推升经济成长动能，预料今年经济成长率可达到6.9%。长达两个半月的全台3级疫情警戒，“空城效应”严重冲击内需服务业，出口导向企业持续增长，有钱人未受影响，民生百业受到冲击，许多薪水阶级与仰赖小店面、摊贩、小服务业现金收入的社会基层，日常生计却饱受摧残而苦不堪言；政商高位与受惠者若只从综合的经济数据来看而沾沾自喜，便会陷入但见豪门欢宴、不闻民间疾苦的假象之中。

正因如此，过去政府虽然连续推出了四波纾困方案，却始终未能达到急民所急、苦民所苦的效果，在野党与舆论建议的如全面共享，普发现金、重点加码，餐饮服务业、中小企业优先等措施，都未被政府采行，反而是透过繁复的程序与严苛的规定纾困，说是避免浮滥，实则摆足政府“恩赐”万民的架式。

最近政府准备再发振兴券，宣称将从去年的“三倍券”扩大为“五倍券”，问题是时移境转，三倍、五倍已非人民关心的重点，因为今年的社会氛围、情绪都和去年大不相同。今年因为疫情加重、限制更严，许多人更因亲朋好友的染疫或亡故而哀伤不已，还有人营生收入大幅缩减，环境与心境剧变，不容政府再用去年那种安抚甚至糊弄的方式应付，却没有真正的帮助与调适。

政党支持流向瞬息万变

许多升斗小民、基层百姓嗷嗷待哺、哀哀求告的心声，并没有得到政府足够的重视或回应，这样对比强烈的场景与感受，不免令人想起韩国瑜“莫忘世上苦人多”那句话。不以人废言，不管喜不喜欢韩国瑜，应该都很难否定他说的这句话，是每个从政之人都不应忽视的现实与关怀。

尤其对泛蓝的支持者与无色选民来说，这句话应有更深刻的冲击。因为在此之前，国民党早已逐渐脱离群众、疏远基层草根，直到“韩流”的异军突起，人们才发现不谈政治，即使在深绿铁板一块的南台湾，仍然有政治意识形态以外，更值得政治人物开发关注的天地！人民也有必须被关心帮助的问题！韩国瑜的先盛后衰自有不同的评论，但他曾掀起的庶民热情、草根力量，以及跳脱政治以外的人民心声，在以成败论英雄之外，如今的政党与政客懂得了吗？抓住了吗？

根据台湾民意基金会7月分最新民调显示，民进党的政党支持度回升至28.3%，相较上个月成长5.7个百分点；国民党为21.9%，增加3.5个百分点；民众党为11.3%，减少4.3个百分点。这可能是因为疫情趋缓，以及1500万剂的BNT疫苗确定要来台湾，让民进党支持者回流了一部分，但也说明了台湾的民意如流水，政党支持流向瞬息万变，随时都有起伏变化，不容松懈轻忽，也不必有一时的丧志气馁。

莫忘世上苦人多，未来3年恐更多。展望2024大选，民进党能否看清时势演变，痛改前非，以庶民之苦为苦？国民党能否再出现具有群众魅力的超级巨星，且拭目以待！