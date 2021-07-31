中俄反恐军演 还有弦外音

中国大陆国防部29日举行例行记者会，国防部新闻发言人吴谦宣布：中、俄两国将于8月上中旬在中国宁夏回族自治区陆军青铜峡合同战术训练基地举行“西部‧联合2021”演习，双方预计派出兵力1万余人，并投入多型飞机、火炮和装甲装备，演习时机距离美国反恐撤军阿富汗、新冠病毒溯源调查的敏感时机，引起国际关注。

吴谦强调，中俄两国这次演习主旨为巩固发展中俄新时代全面战略合作伙伴关系，深化两军务实合作和传统友谊，进一步展示双方打击恐怖主义势力、共同维护地区和平与安全的决心和能力。中、俄双方将成立联合指挥部，中方参演部队以西部战区为主，俄联邦武装力量以东部军区为主，两国进行混合编组、合帐筹划、同台合练，共同检验和提高部队联合侦搜预警、电子资讯攻击、联合打击清剿等能力。

早前俄罗斯东部军区新闻处6月22日也发布消息，俄罗斯东部军区就中共在中国宁夏回族自治区陆军青铜峡合同战术训练基地举行中、俄“西部‧联合2021”演习，俄、中先行在哈巴罗夫斯克就俄罗斯部队人员和物资抵达中国境内办法、演习计划、物资技术保障办法等问题进行协调。

《环球网》特别提到，中、俄即将进行的“西部‧联合2021”演习特点有三：一、自2020年新冠疫情爆发以来，首次中国境内大型联合演习、二、俄军首次进入位于宁夏的陆军青铜峡合同战术训练基地参加演习之外，俄罗斯国防部长绍伊古将首次率团军演，并观摩中国大陆军，中俄两军之间的信任度达到前所未有的高度。三、针对今年美军撤出阿富汗军事基地，将使得阿富汗恐怖活动，有转移到中亚地区的可能性进行演练，并藉大型联合演习向周边国家展示地区安全稳定决心。

从国内外文献与新闻分析方法取材及比较的角度，中、俄“西部‧联合2021”演习对于中共军改发展有重要影响，值得关注：

首先，依据大陆学者研究，自2014年以来，全球共有110多个国家、超过4万名外国“圣战”分子加入“伊斯兰国”，目前大部分人员已经溃散，或留在伊、叙继续参加“圣战”活动，或转投其他恐怖组织，或向其他国家外逃流窜，对国际社会构成日益严峻的安全威胁。外国“圣战”分子跨国流窜，是导致周边地区恐怖主义蔓延的重要原因，任何一个国家都难以单独应对此种威胁，中国和周边国家急需就此建立联防联打机制。

其次，解放军在上合组织框架内已经参与许多多边联合反恐军事演习，其中大型演习，则以2005年起，每两年进行以“和平使命”为名的联合反恐军事演习。另外，较为特别的是，近三年中国西部战区部队，先后参与俄罗斯“东方-2018”、“中部-2019”、“高加索-2020”三场“战役级”联合演习。本次由中方主办“西部‧联合2021”演习，可见西部战区自中国2016年军改后，除不断地学习俄罗斯2010年军改“军区转战区”模式之外，也藉由参与俄军三场战役级联合演习中学习战区如何指挥跨军兵种联合训练。

再其次，中共中央军委主席习近平于7月5日晋升四位上将中，有两位是西部战区将官，其中一员是王秀彬担任西部战区司令；刘振立曾于武警担任要职后，晋升陆军司令员，两员据了解曾于2016年在中部战区共事过，相信是这次中俄西部联合2021反恐演习的要角，也为未来中央军委掌权后，能提供解放军陆军与武警晋升管道互通。而本次中俄即将举行的“西部‧联合2021”演习，正好立即展现新任西部战区司令及陆军司令员的指挥与验证“战区主战、军种主建”两位首长的合作能力。

最后，大陆有鉴于冠病肆虐与快速传播，与近期英国航母战斗群从事全球远训初期发生百名船员染疫情事。将再次提醒军方的医疗保障团队，事先超前部署医疗方舱及疫苗等医疗物资与设施，依照大陆一人染疫全省动员防疫高规格标准，使中俄联合演习前夕与过程中，如何有效杜绝病毒入侵部队群体而影响整体战力。

值此美国反恐撤军、病毒溯源调查之际，中俄两国联合军演具有重要的指标性意义，不仅是在区域安全议题填补美军空位的象征，也兼有中俄传统军事结盟的坚定意义，更有中国军改后实际验证医疗保障团队在大型战役联合演训中的实战能力，未来大陆军事动员如何快速整合医疗保障能力值得关注。

（作者陆文浩，台湾文化大学国发所博士候选人）