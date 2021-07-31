分析师：政治局会议强调政策衔接 料不会被外部“牵着鼻子走”

来源：路透社

周五召开的中共中央政治局会议分析研究当前经济形势，指出要做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持经济运行在合理区间。

会议指出，积极的财政政策要提升政策效能，合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量。稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，助力中小企业和困难行业持续恢复。要增强宏观政策自主性，完善企业境外上市监管制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，做好大宗商品保供稳价工作。

分析人士认为，政策层的重点还是要稳固中国经济复苏，解决不均衡，下半年的宏观政策将更加注重衔接而不会骤然转向，不会被外部政策环境变化“牵着鼻子走”。相比中性的货币政策，预计财政政策将会更积极。

以下为分析师评论：

--交通银行金融研究中心首席研究员 唐建伟：

相比于4月去掉了“不急转弯”，表明宏观政策基调将偏向积极。从财政政策执行来看，上半年积极财政政策力度明显不如预期，财政支出进度和专项债发行进度都较为缓慢。根据会议要求，下半年财政进度将显著加快，将在年内用完财政支出、财政赤字、地方债的预算额度。经过测算，下半年可使用的财政资金额度达到16.44万亿元（财政支出+财政赤字），预计积极财政政策将在四季度对稳定经济增长显效，并对明年经济增长起到积极作用。

货币政策定向支持领域更加细致明确，强调“助力中小企业和困难行业持续恢复”。不排除下半年仍有全面或定向降准的可能性，实际效果预计与7月的降准类似。

对企业境外上市提出制度要求。这是继去年中央经济工作会议、今年4月政治局会议提出对平台经济进行监管、加强反垄断后的新的具体要求。随着数字经济的迅猛发展，互联网平台类企业获得越来越多的发展机会，其掌握的数据等新型资源也越来越多。但与此同时，这些资源的使用也面临着新的合规要求，比如，掌握着海量数据的平台企业赴海外上市，就必须首先遵守中国的法律监管。在此意义上，进一步出台具体政策，对企业境外上市提出更加明确的监管要求，既符合国际惯例，也符合现实需求，并且有利于资本市场长远健康发展，意义极其重大。

--中国民生银行高级宏观研究员 王静文:

此次会议重申“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”，我们认为不稳固主要体现在发展动能上：上半年出口和房地产仍是增长的主要支撑，但制造业投资、基建投资和居民消费的两年平均增速均未恢复到疫情之前的增长轨道；不均衡主要体现在经济结构上，比如大宗商品价格大幅上涨抬升企业成本，中小微企业困难较大。

会议明确“要做好宏观政策跨周期调节”。与以往经常提到的“逆周期调节”相比，这意味着政策更加注重衔接，而不会仓促出手、大开大合，与此同时，政策评估期也将从短期扩展为中长期，确保经济在中长期之内运行在合理区间。强调“跨周期”而不是“逆周期”，预示着下半年政策不会骤然转向。

下半年财政支出和专项债发行进度都将会加快，但在跨周期调节的要求下，实物工作量可以在今年底明年初形成，不排除今年专项债额度结转到明年继续使用的情况。

考虑到下半年MLF到期量大，不排除仍有降准操作。如果没有降息操作发生，这就代表货币政策并未转向。 而从经济走势和政策基调来看，降息的可能性并不大。

--渣打银行首席经济学家、大中华区研究部主管 丁爽：

政策强调“跨周期”，意味着更着眼于长期、而不是强调逆周期，说明高层对经济并没有特别担忧，重点还是要稳固经济复苏，解决不均衡。会议还强调今明两年政策的衔接、强调宏观政策自主性，说明不是只看下半年，也不会被外部政策环境变化牵着鼻子走。

货币政策表述没有特别的不同，预计比较稳定，不会大放松，更多是从以前的偏紧变得更加中性；财政政策应该会更积极些，预算内投资和地方债发行上半年进度的确慢了，“形成实物工作量”是更具体的要求。

货币政策偏向中性、不再收紧，财政政策加码一些，更加充分利用预算空间，总体看宏观政策虽然不是全面放松，但跟上半年相比是更加supportive的。

--开源证券宏观分析师 赵伟：

会议对经济判断比4月更趋谨慎些，政策强调提升效能，政策建议更落地，新提“做好大宗商品保供稳价工作”，也是为降低企业生产成本压力。强调要纠正 “运动式减碳””。“运动式减碳”，指的可能是为短期突击完成任务，过快的“减碳”行为，这种行为容易导致商品供需矛盾，原料成本过高影响企业生产经营，部委和地方执行层面如何演绎，未来可进一步观察。

“防风险”相关工作安排中，继续强调地方财政金融风险处置机制，4月重在“建立”、7月强调“落实”。总体来看，经济研判略有些谨慎，但政策基调依然不变依然在“稳增长”、“调结构”、“防风险”之间平衡，“稳增长”着墨不多，“防风险”强调落实。

--中指研究院指数事业部研究副总监 陈文静：

本次730中央政治局会议中提出下半年整体经济工作要坚持“稳中求进”总基调，其中房地产方面重申“房住不炒”定位和三稳目标，加快发展租赁住房并落实用地、税收等支持工作。鉴于近期房地产调控政策已经密集出台，此次政治局会议对于房地产的提法较以往并没有更加严厉。

整体看，短期调控收紧趋势将延续，房价上涨过快城市调控加码预期较高。对于租赁住房方面，去年以来中央均在强调要持续稳步推进租赁住房建设，帮助解决新市民、青年人的居住问题，预计重点城市租赁住房用地供应量将逐步加大，相关税收优惠的支持力度亦将有所加大，进一步保障租赁住房建设的加快推进。