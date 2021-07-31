高端“揠苗助长” 台湾人民螳“臂”挡车？

日前，台产高端疫苗通过台湾食药署“紧急使用授权”（EUA）专家审查会议，可以专案制造，成为全球首例尚未进行第三期临床试验，就以“免疫桥接”通过审查，再加上审查会议全程不公开，引发台湾民众对高端疫苗的不信任，并质疑整个审查过程皆是按照“政治剧本”演出。

为此，国民党主席江启臣率同党团干部等人，亲赴台北地检署按铃告发卫福部长陈时中及食药署长吴秀梅，其认为卫福部食药署违反一般药品审查先例，过程没有录影，不但不知开会人员有谁，也不知反对意见为何，以黑箱作业方式强行通过EUA审查，这是触犯贪污治罪条例“特别图利罪”。

首先从事实面来看，在公费疫苗审查流程中，卫福部“食药署”先通过高端疫苗紧急使用授权（EUA），之后再由“疾管署”传染病防治諮询会预防接种组（ACIP）諮询委员审议，最后再由ACIP决议是否通过高端疫苗可接种，而这次食药署审查会议专家出席有21人，其中15位有条件同意，3位完全同意、1人补件再议、1人不同意，依照国际惯例，攸关人民健康的疫苗审查，皆是全面公开审查过程与纪录，政府以怕被猎巫、专家无法畅所欲言为理由，似乎是违背国际公卫的审查正义。

其次政府为了怕落人口实，以有条件通过专家审查会议，但从附加条件来看，药商必须每月提供安全性监测报告，其次并在一年内检送“保护效益”（effectiveness）报告，从法理上来看，此二点并非是“停止条件”，亦非“解除条件”，顶多是“行政处分”的“负担”，也就是药商必须履行定期提供安全性监测及保护效益报告的义务，但从7月27日高端疫苗已经正式列入公费施打疫苗下，这种事后诸葛的监测报告，似乎是缓不济急。

再从法律面来看，食药署强行通过EUA审查，是否有图利他人之嫌疑呢？从因果关系来看，难以认定政府官员与高端之间有特定图利的关系，未来在法院攻防上，国民党也难以举证，因此，本文认为卫福部已不公开的黑箱方式，通过高端疫苗的审查，顶多是涉及公务员的“废弛职务”，也就是未尽职务上应之职责，而审查专家既然“有审查权限”、“受托审查”，之后到法院审理后，公布录音录影及会议纪录，检查有无提供专业知识，有无合乎科学标准，即可得知有无尽责。

只是，国民党虽然按铃申告，但政府却仍然一意孤行，高端疫苗已在上个27日正式列为公费施打疫苗的选项之一，同时也有超过五十万人愿意施打高端，在蔡英文也为伸出手臂为高端背书下，国民党的提告会不会成为迟来的正义？而且还不知道会不会来？

面对民进党对高端的“揠苗助长”，人民真只能螳“臂”挡车？

