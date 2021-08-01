蓝营主席之战：不问党再造，如何谈造王？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

因疫情推迟的国民党主席选举，终于确定在九月二十五日投票。一场疫情下来，民进党失德失能失政，国民党也缺乏议题主导能力，党中央领导弱势，党内人士把个人政治前途置于政党生存发展之上，窘状毕露。疫情让主席参选对象重新洗牌，但洗不去“内斗内行、外斗外行”的形象；疫情警戒才降半级，党内逼宫之说已经升级。这场主席之战，能让国民党振衰起敝吗？

此波疫情前，国民党主席选战有“造王者”之论的交锋；疫情冷却了选情，二个月后再擂战鼓，造王或当王的假议题可以暂歇，党的再造才是核心关键。

先前各种“造王者”之论，都不过是以自己的条件量身打造承诺而已。江启臣是中生代，在党内论资排辈文化下，参选下届总统机会不高，说当“造王者”没有损失。连胜文没有公职，参选总统可能性低，加码“主席专任不兼公职”没有影响，如今考虑不选主席，也不坚持主席专职了。赵少康不能选党主席，剑指总统大选，诉求“在野专任，当选总统兼任党主席”，既增加自己高度，又卡住未来党主席选总统，提高自己党内出线机率。至于朱立伦瞄准总统选战，强调不为自己设框架，也不为他人设限，同样有清理战场的考量。说穿了，“造王者”之说，只是各阵营合纵连横、买空卖空的武器。

其实解决国民党困局，造不造王无关宏旨。虽然民进党支持率因疫情重挫，但在全面操弄意识形态下，一党独大趋势日益明显；国民党的支持基础则被民众党蚕食鲸吞，在年轻族群的支持率更是每况愈下。民众对民进党执政不满，却不愿支持国民党，正是国民党的最大难题。

到下次总统大选前，国民党至少有两道大关卡要过：一是延到年底的四大公投案，二是明年的九合一选举。两道关卡都攸关蓝绿消长，国民党并无必胜把握，甚至可能因为自我损耗而折戟沉沙。期间还会不断爆出各种议题，考验国民党的应对能力，并影响民众对国民党的认知。

以防疫为例，国民党握有多数执政县市，本有机会凸显优于民进党的执政能力，但蓝营县市各行其是，只能让民众党主席柯文哲主政的台北市成为民进党的“对照组”；县市首长怪党中央没给支援，党中央则怪县市诸侯难以驾驭。国民党对各项议题保守多虑，缺乏格局，也无战略纵深，好似战场只剩下立法院。而即使在立法院，国民党的表现也乏善可陈。

国民党内部也问题重重。“准主席们”把台面下的合纵连横，看得比提出党的愿景与生存发展策略还重要。距离主席投票不到二个月，仍不见参选人提出国民党发展的改造计划。难怪在讨论主席选举时程的中常会，会发生“乌龙逼宫大会”的闹剧。

国民党前主席吴敦义日前出书大爆2020总统提名与辅选内幕，外界难知真假，兴趣也不大；但吴敦义所陈，却是国民党“内斗内行，外斗外行”缩影。如今有意参选党主席或总统者，连赢得党内团结共识都不容易，如何面对绿大蓝小的政党竞争态势？如果新主席只是“下一个吴敦义”，国民党前景堪忧。

参选国民党主席，先讲清楚选不选总统，不是件坏事，但更重要的还是提出国民党生存发展乃至赢的策略。让支持者相信自己能带领国民党打赢选战，让民众相信国民党会是称职的执政党，才是准主席们最应关切的事。否则就算赢了主席选战，却因一己之私输掉大选，甚至让国民党更加沉沦，又有何意义？