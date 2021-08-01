影子战争延海上 以色列新总理对伊朗政策未明

来源：明报

一艘由以色列富商旗下公司管理的油轮，上周四（7月29日）在阿曼对开海域疑遭无人机袭击，造成两人死，包括一名英籍海事保安和一名罗马尼亚船员。以色列随即指控袭击是伊朗所为。

以色列和伊朗之间进行所谓的“影子战争”已有颇长时间，最新一宗袭击再次突显双方战场不只是以方网络攻击核设施或伊朗发起代理人战争，而是逐渐蔓延至海上。有评论质疑，这发展对以色列来说未必有利。

以伊影子战争卷至海上并非一朝一夕。《纽约时报》指出，自2019年起，以色列即开始攻击载有伊朗石油和武器、进出地中海东部和红海的船舶，令这场地区影子战争由以往在陆上或空中开展，进展至海上战线。其一例子是伊朗3月被指攻击以色列货柜船，以方随即报复，同月伊朗一艘国企货柜船发生爆炸，有以国官员就向《纽时》证实，行动旨在报复伊方袭击。不过，伊朗以往鲜有就这些袭击认责。

专家倡海陆空科网夹击伊朗

在贝鲁特工作的传媒人沃拉（Anchal Vohra）在《外交政策》专栏指出，许多以色列分析家相信，以色列在伊朗境内秘密施袭以及空袭叙利亚的伊朗军事设施，要比海上攻击更符合以色列的战略利益。以色列的专家圈子也渐有共识，主张以色列新总理班纳特只应在海上冒值得的险，但同时继续陆、空和科网攻击，以破坏伊朗核设施。

前军官忧以国卷海军冲突

不过，反对将影子战争扩至海洋的论者担心，以色列会被卷进危险的海军冲突。退役海军少将科勒夫（Shaul Chorev）指出，攻击伊朗油轮不会吓阻伊朗提炼浓缩铀或资助真主党等代理人组织，但海军冲突却会带来巨大成本，尤其是波斯湾和阿拉伯海等水域并非以国海军的势力范围，以军难以在此保护以色列船舶。

班纳特在伊朗问题上被视为比其前任内塔尼亚胡更鹰派，但上台后并不急于摊牌。以国传媒人卡斯皮特（Ben Caspit）上月初在中东新闻网站Al-Monitor的专栏指出，班纳特召见政府官员或新旧外交官咨询对伊朗政策看法时，声称目标是要拆掉伊朗政策这颗地雷，并跳出既有思维框架，以在访美会见美国总统拜登及其团队前，准备好一套可跟华府一致的政策。