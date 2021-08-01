美败走阿富汗留烂摊 中国介入利地区和平

来源：星岛日报

星岛日报社论

中国外长王毅上周接见了阿富汗塔利班第二号人物巴拉达尔率领的访问团，他希望塔利班与阿富汗政府和谈，并遏制支持疆独的恐怖组织“东伊运”。美军败走阿富汗后，该国陷入内战，中国成为其能否走向和平的重要力量。阿富汗毗邻中国，若能步向和平，不但人民受惠，亦有利中国一带一路进展，更为全球化解地缘冲突带来新契机。

美国总统拜登在四月时突然宣布，美军八月底前全面撤出阿富汗，逾九成美军现已匆匆撤走。西方媒体将美国败走阿富汗，类比美军当年仓皇撤出越南。美国在阿富汗与越南同样作战了二十年，美军一九七五年撤离越南不久，其扶持的南越政府亦迅速败亡，北越统一了全国。美军急步撤离阿富汗，亦造就反对派塔利班发动闪电战，短短三个月间已占领该国大部分土地，阿富汗政府面临全面崩溃。

穷兵黩武一场空 人民苦难重

美国在越南以惨败收场，在阿富汗亦一场空，歼灭塔利班、全面控制阿富汗并建立亲美政权的愿望，已告幻灭。二十年征战，令至少二千四百名美兵命丧异乡，整个行动耗费美国政府逾二万四千亿美元。

拜登本周初亦宣布结束在伊拉克的十八年作战任务，美军年底前将全部撤走，意即前总统小布什为2001年九一一事件复仇、发动入侵阿富汗和伊拉克的两场战争，最后均以失败收场。两场战争合计，美国付出重大代价，包括至少六千八百名美兵阵亡、耗资逾六万五千亿美元。这是美国自越战以来的最大“战败”，亦打破九十年代初苏联崩溃后，美国独霸全球的神话，令世人知道美国不是无敌的，其以武力征服别国的模式，不但未能缔造地区和平与繁荣，更让阿富汗和伊拉克人民经历无尽悲痛。

此所以美军撤走，塔利班的闪电反扑席卷全国，皆因获得该国多数民众支持，伊拉克政府近年已与美国渐行渐远，并向美国“死敌”伊朗靠拢，美军年底撤走后，相信两伊合作将更紧密。

美国攻占阿富汗二十年，现在一走了之，留下内战烂摊子。目前各方最期望的，是中国介入，为阿富汗带来和平希望。此因中国近年与阿富汗各方势力都能保持友好，亦曾在前年促成阿富汗政府与塔利班在北京和谈，现在阿富汗局势因美军急撤而大乱，中国有望发挥正面力量，担当和事老。

塔利班高层在此关键时刻访问中国，无疑为一旦执政寻求中国支持，中国亦希望塔利班以国家和民族利益为重，与阿富汗政府和谈，对此阿富汗政府亦表示，期望中国发挥作用，为阿富汗带来停火与和平。

中国能得到阿富汗朝野认同，因中国表明不干涉该国内政，并会支持该国基建与经济发展，故无论阿富汗现政府抑或塔利班都明白，该国要走出战乱贫困，中国是最可依靠的力量，可为破败的阿富汗带来投资和建设，推动该国经贸等。

中国无意入侵 助和解救经济

阿富汗有信心中国会提供帮助，此因中阿合作可带来双赢，中国亦会得到重大利益，此包括阿富汗拥有价值三万亿美元的矿藏和能源，不少是中国所需；该国身处亚洲中心地域，可助中国一带一路连通中亚、中东和欧洲；该国还可遏制支持疆独的“东伊运”，有利新疆稳定，这亦是王毅向塔利班代表团提出的期望，希望它与“东伊运”等恐怖组织划清界线，予以坚决有效打击。

阿富汗素有“帝国坟场”之称，因过去一百多年先后有英国、苏联、美国等大国入侵，最终都败走阿富汗，外界猜测中国会否成为另一个被埋葬大国。然而，英苏美等大国图以武力征服阿富汗，引起该国人民强烈反抗，但中国并非入侵者，更无意征服阿富汗，推动的是一带一路互利双赢模式，建立的是和平、对等的经济合作。若这模式成功，不但可为中国及阿富汗带来利益，更可成为全球解决地缘冲突的楷模。