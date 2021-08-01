抄底还是割肉？血流成河的中国股票让美国投资者陷入沉思

来源：彭博社

在美国上市的中国公司刚刚经历了地狱般的7月。在北京的整顿触发金融危机以来最残酷的抛售后，这个全球最大股市中生机勃勃的一隅让投资者不得不陷入了深思。

覆盖98家在美国上市中国大公司的纳斯达克金龙中国指数7月重挫22%，创下2008年10月以来最大单月跌幅。面对市场动荡，部分投资者和基金经理认为这些公司仍有机会。但不管怎样，对于持有这些股票的分析而言，政府监管的加强无疑增加了一个新变量。

投资者真的要“重新想想他们持股的性质了，” Interactive Brokers的首席策略师Steve Sosnick说，“这些投资都有着程度不同的风险。”

金龙指数今年2月触及纪录高位以来便陷入螺旋式下跌，其成份股公司的市值已累计蒸发逾7,300亿美元，仅刚刚去过的这个月就损失了3,540亿美元。在截至6月底的12个月中，该指数还曾录得25%的涨幅。

惨重的投资损失让许多人都在想，这新一轮的监管浪潮何时才是个头。高盛策略师本周曾在一份报告中写道 ，“无法投资”在近期与客户有关中国股票的对话中成了被问及的高频词。

中国要求学科类培训机构登记为非营利性机构并不得上市融资后，新东方和好未来进入了受挫最重的中概股之列，7月跌幅双双超过70%。科技巨头阿里巴巴与百度也面临压力，当月分别下跌14%和20%。

此外，交通运输部周五称部分货运平台企业经营行为不规范，部分平台公司扰乱市场公平竞争秩序等，要求企业进一步加强网络与数据安全管理。消息令滴滴出行回吐涨幅，满帮集团也收低。此前这两家6月份刚刚在美国挂牌的公司已受到中国网信办的网络安全审查。

切入点

虽然北京进一步出台政策的威胁仍然隐约可见，但任何愿意将这些担忧暂搁一旁的人都会发现，中国股票的估值正处于历史低位。以阿里巴巴为例，其远期市盈率本周早些时候跌到了纪录低点18.1。

在当前水平上，中国股票“提供了一个超有吸引力的切入点，” Krane Funds Advisors的首席投资官Brendan Ahern说，“这些公司并没有就这么消失了。”

在大和资本市场的分析师John Choi等人看来，这些公司应对抛售的方法之一可以是回购部分股票。

“公司管理层应该考虑积极回购股票，” 他写道，“进一步的政策支持也可能会挽回投资者信心，并使估值回到均值水平。”

新兴市场老牌投资家、Mobius Capital Partners创始人麦朴思则认为，由于监管力度加大，科技、教育和医疗行业的中小企业可能会享受更好的增长前景。

“中国政府是在打击那些排斥小企业、掌握了各个行业的大公司，因此从长远来看，监管部门的整顿可能对中国市场是有利的，” 他对彭博电视说。

即使一些投资者乐观认为会有转机，他们可能也不得不耐心等待。8月通常都是纳斯达克金龙中国指数表现最差的月份，2001年以来平均下跌1.3%。

“历史表明，监管引发的市场崩溃往往比宏观因素触发的要短得多，” 麦格理集团首席中国经济学家胡伟俊说。