美陆相争 台湾产业何去何从？

来源：中时电子报

工商时报社论

2015年5月中国大陆宣布《中国制造2025计划》，这才引发美国朝野对大陆疑惧？才有美中贸易争议？真的是这样吗？回顾1999年美国克林顿总统入侵南斯拉夫，误炸中国大使馆？应已开启遏止中国崛起端倪；2001年小布什总统上任，当年发生911恐怖袭击事件，借口入侵阿富汗，2003年3月又谎称“伊位克”隐藏大规模生化武器，以此为藉口入侵伊拉克；此时国际上有许多事务需要中国配合，美国只好暂停打压中国。

1760年英国开启工业革命，以机器代替手工，引领世界进入工业化社会；英国雄霸世界直至1945年二战结束；英国拥有大量殖民地，掠夺了数不尽的财富，但是绝对比不上后继者美国；英国虽掠夺财富，但英国多少也给一些地区留下社会文明和制度，可是美国呢？第二次世界大战后，虽然美国没有强行将一些国家变成自己的殖民地，但是它通过经济殖民和政治操控，掠夺的财富是无法计算的。

美国依靠美元、美军与美国价值观从全世界收割财富与吸纳人才，壮大美国本身，削弱他国实力；1947年布列顿森林体系后，美元成为国际货币，其后美国利用美元霸权，让美元不断贬值，掠夺世界财富；体系开始时35美元可买1盎司黄金，而现在2021年7月要用约1630美元才买得到，也就是说美元贬值了近98%，而这些损失绝大部分都被世界各国人民承担；1985年9月广场协议，美国联合五个已开发国家干预外汇市场，使美元大幅贬值，掠夺了日本财富，解决美国对日巨额贸易赤字，让日本失落了三十年。美国利用美元霸权，不断的升息、降息、制造经济危机，掠夺世界人民财富；1998年又导致东南亚经济风暴，让东南亚各国的元气大伤。

2008年美国所引发的全球金融风暴后，中国与世界各国启动“货币互换协议”与“一带一路计划”，改变了世界以往使用美元交易资源或资产方式；中国以美元折算，向第三世界国家提供工业制品和基础设施，交易国也以美元折算，提供本国优质资产的期权；双方仅是使用美元计价，实际上美元并没有流动；例如：在伊拉克，中国对基建和产品以美元折算，伊拉克基建收益或者其他资产的期权抵押以美元折算交易，这中间仅是物资的流动，美国无法在其中以美元收割任何收益；当美国收割他国资产时，中国就和美国一起低价收购，对美国来说，回到手里的只有美元而非财富。更何况今天中国大陆已是世界第二大经济体，已要求与美国平起平坐，正在挑战美国的霸权地位，更让美国如芒刺在背。

美国前总统特朗普除了能拉拢加拿大、日本、以色列、澳洲外，实际上是与全世界为敌；拜登总统虽努力修补与欧盟关系，但欧盟头号战略对手是俄国，并非中国，美国想联手俄国，等于背弃欧洲盟友；2021年6月13日G7第42次峰会闭幕，对中国的态度有所分歧；美国、英国、加拿大主张对中国采取强硬路线，而与会的欧洲国家则没有太大的兴趣，已不愿成为美国维护自身霸权工具。上世纪70年代，G7国家GDP占全球的70%左右，现在只有40%左右。

中国大陆在2021年3月公布的“十四五”规划中，列出对“国家安全和全面发展”至关重要的七个战略领域，包括人工智慧、量子计算、积体电路等，将科技进步提升到国家安全高度；以“科技自立自强”作为国家发展战略，要加快建设科技强国，今后五年研发支出，将以每年7%以上速度成长；美中争霸，深知胜负关键在科技竞争，彼此均设法保障其尖端科技产业供应链安全，寻求新的产品供应国，此时台湾产业又将何去何从？

综上所述，美中相争已是必然，短期内不可能休止，目前是胜负未明，厂商会以产业供应链安全，台湾地缘位置，思考产业何去何从？因为他们心知肚明，在美中之间的任何选择都有利有弊，产业经营者自会有所考量并趋吉避凶。此时产业最需要的就是，政府执政团队要避免不合理的干预，才能让厂商有更大的弹性，做出最好的决策，在两难中找到生存之道。