美国“威慑战争”新模式

来源：中时新闻网

作者：张明睿

美国联参会副主席海顿，在美国军工企业应急科技研究所（ETI）成立大会上发表演讲，首次提出威慑战争概念。他所谓的威慑战争，并非美国2020年推出的“西太平洋威慑计划”，而是一种新战争模式。

武装部队的使用大致分两类，和平时期的“威慑”及战争时期的“作战”。这两个概念，是以部队接触方式与使用武器的选择为条件区隔，如中印边界冲突，是石块、木棍的原始肉搏场景，不见枪炮弹药齐飞，目的就是要避开战争冲突。

海顿之所以统合“威慑与战争”成为新的战争模式，从他的演讲中可以看到两个原因，首先他承认美国当前有两个主要威胁国家，一是短期威胁的俄罗斯，二是长期威胁的中国。他还特别点名中国，认为中国的技术发展已经缩窄了与美国技术的差距。

其次，去年10月，美国在过往20年军事活动经验基础上，举办一场美中兵棋对抗推演，美方在第一岛链的威慑战略上失败，进入战争状态后，美方所付出的战争代价超过了容忍限度，美军在西太平洋地区的军事行动失败了。

海顿提出“威慑战争”新模式，是将威慑与战争做出综合想定，作为美国军事建设的指导，是为大国先进技术战争作准备，期望在2030年能同时解决“战争与威慑”两个难题。

这意味着未来10年，美国在第一岛链的战略平衡不会乐观，或许这可以解释，美国为何主张“要竞争而不要冲突”的根本原因吧。