武汉拟推“凭证购房”，不宜理解为重回计划经济

来源：新京报

作者：刘晓忠

中国楼市调控再出新政。

继在光谷试点集中开盘后，7月28日武汉房管局发布《市住房保障房管局关于加强购房资格管理工作的通知（征求意见稿）》，明确购房先申请购房资格，符合条件才能领到购房有效期60天的购房凭证，一张购房凭证一次只能登记一个楼盘，登记后即时锁定，不能再去别的楼盘登记，等开盘销售后，购房资格认定结果自动解除锁定。

需要注意的是，意见稿并未直接出现“房票”的字样，“房票”一说来自部分媒体。不过，舆论场上“房票”的说法流传甚广，很多人也径直将“房票”的说法取代了原本的购房凭证。

应当说，武汉这一房市新政落实了中央楼市调控的精细化之策。若武汉方案最终实施，将使武汉进入精准狠的“凭证购房”时代，这无疑将有效戳中房市虚假销售的噪点。

值得注意的是，其他城市也出台过类似政策。如南京在7月15日发布《关于规范购买新建商品住房报名工作的通知》，对热门楼盘采取集中供应方式上市销售，申购人从报名到摇号结果公示，只能参与报一个项目，这与武汉的“凭证购房”本质是一样的。

“凭证购房”政策，由于名称的原因很容易让人联系到计划经济时代的布票、粮票等。从原理上看，武汉等地准备试点的“购房凭证”，类似于“房票”，与之前的布票、粮票等类似，都是一种购买资格凭证。

但是，由于实施场景不同，其性质和效果都不同。计划经济时代的各类票，是在商品短缺时代的配给制，体现的是商品本身的稀缺性，是计划指令性的生产信号，主要解决的是僧多粥少的分配问题。

现今武汉准备试点的所谓“房票”，是商品丰盈时代的市场除湿剂，是从房地产产业生态链上根除房地产过度金融化、泡沫化的除草剂。其剔除的是干扰房地产市场正常运行秩序的虚假销售等虚火问题，旨在让房地产真正回归居住属性。

应当看到，由于国内住房并非真正稀缺，所谓的“房票”缺乏内生价值，其解决的不是买不到的问题，而是炒作问题。

因此，“凭证购房”本意是通过更好发挥政府的作用，最大限度地清除横亘在房市的市场噪音，更好地维护房市的市场秩序，让市场在资源配置中发挥决定作用，不能“见票生义”地认为重回计划经济。

实际上，鉴于各地房市出现的炒作顽疾问题，从技术上讲，“凭证购房”极大地降低了政策执行成本和违法违规行为的发现成本。

比如，可以通过购房凭证这一资格认证措施检验购房者资格，清晰化购房者的用途，有效识别谁在肆意炒作，让炒作者望而却步，进而挤掉房市的虚假水分，让房价在市场中真正有效出清，促进房地产市场健康发展。

总之，“房住不炒”是近年来中央进行房市调控的基调和底线。武汉等地用“凭证购房”的购房资格审定，并不是限制房市的正常和自由交易，而是通过购房资格备案审定，除去楼市虚火，抬高炒房客和房地产商虚假营销的成本，挤压房价泡沫，维护金融系统稳定。

当然，在服务“房住不炒”主基调的前提下，各地政策始终应厘清政府与市场的关系，更好地发挥政府的作用，应以让市场在资源配置中发挥决定作用为主线，建立试错纠错机制，对于可能出现妨碍市场在资源配置中发挥决定作用的情况，要及时纠正，以提高政策对市场的敏感性适应能力，最终促进房地产市场的健康发展。