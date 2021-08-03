塔利班二号首脑访华后 北京最新撤离通告暗示决战将至

来源：香港01

作者：茅岳霖

7月29日晚，中国外交部就阿富汗形势发布了本年度内的第三次通告。其劝告的口吻也从5月27日时的“如非必要，请尽快离阿”、6月20日时的“尽早离境”变成了“尽快撤离”。而其后塔利班也开始对西部和南部三个城市开展围攻。

通告内“中国公民如坚持留阿，将面临极高安全风险，因此产生的一切后果由个人承担”的危险警示，已宣告了阿富汗战事在阿富汗塔利班二号首脑巴拉达尔（Ghani Baradar）访华后，即将呈现一种天翻地覆式的变化。

必须承认，不希望阿富汗陷于全面战乱的中国在6、7月间一直对阿富汗各方采取过外交斡旋行动。北京呼吁“不支持以武力方式在阿富汗建立任何政府”，并希望“推动塔利班回归政治主流”，试图避免阿富汗未来内战和政权更替。

但这一呼吁的结果暂时影响有限：塔利班的攻势并没有发生停滞；阿富汗当局则一面与塔利班和谈，一面展开“全面反击”，并在各地遭遇落败。譬如在7月15日时，跟随阿富汗政府军特种部队“反击进剿”拍摄战况的路透社知名记者西迪基（Danish Siddiqui）就因为前者一触即溃而死在乱军中。但这种惨败并不妨碍喀布尔当局从24日宣称要“全面反攻”。

到7月28日，在喀布尔当局的“全面反攻”发动了四天后，随着阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔带领其“宗教委员会”和“宣传委员会”官员前往天津，在美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）26日坐过的同一把椅子上会见了中国外交部长王毅和其他官员，外界似乎可以发现，随着战况的发展，塔利班正在政权更替的进程中主动成为政治主流。这对于北京和喀布尔而言，都已成为重要的信号。

此前，中国外长王毅曾指出，阿富汗“应坚定不移地打击恐怖主义，决不能让阿富汗再次成为恐怖组织的庇护地”。对此，塔利班发言人沙欣（Suhail Shaheen）曾在7月中旬称该组织“已经作出承诺，不会允许任何人利用阿富汗的土地去攻击中国等国家”。

到7月28日，巴拉达尔本人也在北京就王毅“希望阿塔同‘东伊运’等一切恐怖组织彻底划清界限”的要求给出答复，确认“阿塔决不允许任何势力利用阿领土做危害中国的事情”。考虑到巴拉达尔在塔利班内部位高权重，其代表团也包含了当下塔利班“政权”的多数政务要员，他的承诺因此基本可以代表阿富汗塔利班组织的官方立场。

此外，巴拉达尔也明确表示“阿塔希望中方更多参与阿和平重建进程，在未来阿重建和经济发展中发挥更大作用。阿塔也将为营造适宜的投资环境作出自己的努力”，这一口吻也暗示了阿富汗塔利班对于夺取政权的志在必得。

目前，阿富汗当局的难以为继已经成为一种公开的秘密。尽管从7月25日开始，阿富汗当局宣布得到了美军包括B-52重型轰炸机在内的“空中打击援助”，美国军事媒体也披露称，直到8月31日美军从阿富汗撤军行动结束之前，美国将继续通过其在阿富汗境外部署的部队为阿富汗政府军提供支援。但外界对此成效多持负面预期，譬如俄罗斯总统阿富汗问题特使卡布洛夫（Zamir Kabulov） 就在29日指出，阿富汗政府军目前没有保卫国家的信念。

事实上，相对于美国战机对坎大哈等重点城市隔三差五的轰炸，阿富汗政府军对于拥有坦克、装甲车、防空设备的塔利班部队正在越来越束手无策。其空军拥有的68架MD-530F型轻型直升机已成为阿富汗政府军为数不多可以依靠的“轰炸力量”，并在拥有地对空防御能力的塔利班面前陷入越打越少的困境。

在美国设法考虑为至少1.8万曾为美军服务的阿富汗人提供签证，帮助其逃往第三国，塔利班也称将对多数“曾与美军合作的人”既往不咎之际，阿富汗政府军在“全面反击”之下的无心恋战正越来越明显。在喀布尔当局已对其控制区实施“宵禁”，进而把本已有限的兵力集中在喀布尔等关键地区、边境口岸及重要基础设施周边之际，喀布尔当局的“全面反击”将给塔利班带来夺取全国的罕见良机，一场带来“极高安全风险”的大战也将由此变得难以避免。