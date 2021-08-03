来源：中国时报

西方媒体最近频频出现对美国新近通过产业补贴法案的批判，因为那些政策正是美国曾强力批评中国，要求中国取消的作法，如今美国却反过来学习中国。

从特朗普的贸易战开始，美方就一直批评中国的“不公平竞争”，除了窃取、强迫智慧财产权移转外，最重要的就是中国的产业政策，对特定产业祭出税务优惠、直接补贴等，美方一直挂在嘴边念的“十四五规划”就是典范案例。

但拜登上台后，为了“抗中”，经济与产业政策越来越向中国看齐，选定十大尖端产业作为政策支持重点，尤其拨款超过500亿美元支持半导体产业，受到全球媒体的关注与讨论。用白话文讲，就是拜登政府将补贴美国晶圆厂，全球半导体制造巨擘英特尔将受惠。

坦白说，美国这种作法恰恰就是其批判、并对中国祭出多项制裁措施的理由：政府补贴产业造成的不公平竞争。美国发现本国半导体制造比率偏低，基于国家安全决定补贴半导体产业，这跟中国因进口半导体数量庞大、本身自制率过低，所以要在“十四五规划”中扶植提高自制率，有什么不同？

事实上，美国政府是否那么清高、从来就不补贴企业、产业，是一个可大大讨论的问题；学者的研究就指出，美国科技业许多尖端技术几乎都来自政府的研发与支援─最著名例子的是网际网络，其实是美军研发成功，冷战结束后转移给民间。因此美国以他国政府补贴为由祭出制裁，是作贼的喊捉贼。现在拜登的产业政策与补贴作法只是更证明美国的伪善罢了。