谁将护国神山推入地缘政治的漩涡？

来源：联合报社论

台积电去年5月在特朗普政府的压力下决定赴美投资，今年4月则宣布投资28亿美元扩大其大陆南京厂的产能，以求平衡。5月间，传出台积电与Sony在日本熊本合资计划已近成熟；7月间台积电董事长刘德音松口承认，正在评估赴德国设厂。台积电这一连串海外设厂的部署非同小可，《金融时报》形容这是半导体产业“一个时代的结束”，认为各国在“地缘政治”压力下竞逐晶片自给自足，极可能造成整个供应链的破坏，也会堆高成本。

台积电因为帮全球产业代工而成为台湾的“护国神山”，如今却因为美中争雄及地缘政治的连锁挤压，被迫须赴海外设厂。所谓“一个时代的结束”，究竟是吉是凶，令人关注。台积电创办人张忠谋日前代表出席APEC会议，即公开表达了对经济强国要求半导体在本地制造的忧虑，他认为这个趋势“会相当可怕”。张忠谋这话，显然是说给美日元首拜登和菅义伟听的。

身为全球第一的半导体代工厂商、台湾市值最大的企业，台积电跨出台湾的布局，原应被视为企业扩张的美事。但关注半导体业的各国智库及西方媒体却多持不同看法，认为在原料供应链不完整及劳动条件不同的国家设厂，将大大垫高生产成本。张忠谋即警告，花费了数千亿与多年时间后，有些国家可能发现晶片仍无法自给自足。

美日德等国掀起这波半导体本土制造风潮，有其远近因素。美国是半导体业制造的发源地，后因不敌日本制造的成本优势，逐渐放弃晶圆制造，间接促成台湾晶圆代工业的兴起。特朗普任内与大陆大打贸易战和科技战，除压缩大陆晶圆空间，也希望藉政策补贴重振美国本土的晶圆制造。两年前张忠谋即预言台积电将成为地缘政治兵家必争之地，果然，台积电去年即宣布赴美设厂。因新冠疫情引发的晶片荒，更激发各国建立自身晶片产能的决心。

台积电目前已分别在大陆与美国投资设厂，日本与德国也积极向台积电招手；其中，在日本投资的脚步又较德国为快。这些，显示台积电的海外布局，愈来愈受到地缘政治的牵动，也必须在自己的发展脚步与市场需求之间求得平衡。

台积电面对这些海外投资的压力，必须谨慎以对，因为其中有三重隐忧：第一，如张忠谋所说，各国都要建置半导体供应链是不切实际的想法，让供应链最佳化的方式是强化自由贸易环境，而非竞相在各国设厂。第二，电子通膨的疑虑升高，根据美国半导体产业协会研究，在美国设置晶圆厂的成本较在亚洲高出二成五到五成，这些成本势必转嫁到消费者身上，民众购买相关电子产品的负担势必加重。第三，一旦产线横跨亚洲、美洲乃至欧洲，台积电能否维持目前生产的高效率，颇受质疑。

更值得关注的是，台积电在这些对外投资中，究竟掌握了多少主动权？在美中贸易战中，蔡政府对台积电赴美国投资显比鼓励它在国内投资更热中；在民间购捐疫苗时，台积电被政府拉来作为稀释郭台铭的杠杆，可能更藉它作为与德国及BNT厂交涉之筹码。蔡政府吃尽台积电豆腐，在乎的只是自己的政治利益，而不是台积电的自主性及对台湾经济的重要性，这是恶劣的政治干预。

台积电在台湾，具有人才、专业经理人及供应链完整便利等优势；一旦分散海外，所有条件都要大打折扣，效能即难保证。台积电受各国争揽，固然可喜；但护国神山被政府拿去当外交运作筹码，则令人可忧！