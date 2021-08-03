资本过度涌入中国民生领域 网游将是整顿“下一枪”？

来源：路透社

作者：宿泱韫

近年来网络游戏盛行是民众呼声越来越高的一个痛点，在中国监管层重拳出击力促让学生“双减”之下，周二官方媒体一篇直斥网络游戏为“精神鸦片”，质疑何以竟长成数千亿产业的评论，可谓一石激起千层浪，拥有旗舰游戏“王者荣耀”的腾讯等电游股应声集体跳水。

不过经济参考报该篇严词抨击网游的文章中午被删除，从微信公众号到网页均已难觅踪迹，仅留有电子报截屏，其他转载的官媒亦纷纷删文，腾讯股价跌幅也由11%收窄至5%。

腾讯在中午发布公告称，将从“王者荣耀”试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措。腾讯在解释发布该公告的原因时称，这是回应在刚刚结束的第19届中国国际数码互动娱乐展览会上，有关主管部门对全行业主动开展未成年保护工作、履行社会责任提出了更多希望与要求；“腾讯对此高度重视”。

中宣部出版局副局长杨芳7月底在中国国际数码互动娱乐展览会上对游戏行业发展提出要求，指希望游戏企业坚决把好内容关口，守住安全底线，决不给各种错误内容提供传播渠道。

“要全力以赴抓好防沉迷工作，不折不扣落实好各项管理规定，坚决保护青少年健康成长。”杨芳指出，这是当前最急迫和最重要的安全要求，决不允许“打折扣、走过场”。

腾讯最新公告指出，将从“王者荣耀”试点，逐步面向全线游戏推出“双减、双打、三提倡”的七条新举措，包括将执行比政策要求更严厉的未成年用户在线时长限制，未满12周岁未成年人（“小学生”）禁止在游戏内消费，打击用户通过加速器登陆及部分第三方平台买卖成年人帐号的行为等。

在雷霆整顿校外培训行业的“双减”政策落实之后，倘若未成年学生把大量以前上校外培训的时间用到玩游戏上，那么“双减”的意义也就大打折扣了。

“应该通过有关渠道呼吁政府关闭电子游戏。这个比课外辅导的副作用大得多”，一位网友留言道。

中国官媒经济参考报周二刊登措辞极为严厉的文章--“精神鸦片”竟长成数千亿产业，直指网络游戏对未成年人的健康成长造成不可低估的影响，称这一新型“毒品”突飞猛进、发展壮大成一个巨大的产业；并引述业内人士提醒称，应警惕网络游戏危害，及早合理规范。文中多次提到腾讯的旗舰游戏“王者荣耀”。

不过，该报发表在微信公众号上的文章午后已删除，其电子报中该文链接亦被删除，无法打开，但同一版面的另一篇文章依然可以查看。新华网此前转发了该文，其后相关页面亦无法打开，仅提示称“您查看的是已删除或过期的稿件”。

近十年来，网游成为中国家长的一大痛点，青少年沉迷网游造成的悲剧屡见报端。

“孩子绞尽脑汁偷偷弄手机，比比皆是。”一位K12教育资深从业者表示，游戏设计一定是想让玩者欲罢不能的。很多孩子偷偷用父母的卡充钱，甚至向别人借钱。

她认为，管理手段没有跟上电子产品发展的速度，网游是双刃剑，学生时期更多的是害，网络信息量太大，管控太难了。

此前，中宣部官员杨芳在行业大会上对网游行业提出四点要求，包括要进一步增强文化自觉，增强精品意识和国际化意识，以及增强安全意识。

杨芳指出，近年来，中国游戏企业大踏步走向海外，在国际竞争中经风雨、见世面，实力竞争力迅速提升。去年，国产自研游戏海外市场营收超过150亿美元，同比增长超过30%，一批精品游戏登上欧美、日韩、东南亚等多个国家和地区畅销榜，受到海外用户欢迎。

中国近期掀起席卷平台科技和校外培训行业的监管风暴，不禁引发猜想，民众痛斥多年、被资本追捧为数千亿产业的网游，是否是整顿的“下一枪”，官媒的最新发声助燃了这一预期。

2020年中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元人民币，同比增长20.71%。占据行业半壁江山的腾讯游戏2020年实现营业收入1561亿元，较排在行业第二位的网易游戏的营业收入高出了1015亿元。

腾讯游戏2015年上线的《王者荣耀》独傲市场，2020年日活跃用户数日均一亿，霸占着国内手游流水的头把交椅。

“从蚂蚁到滴滴... 监管也在反思这个问题，没有这些推波助澜的资本，做不到这么大的规模。”一位中国基金行业的资深人士说。

有网友发表评论称，“网游居然上升到电子竞技的‘高度’，这背后的资本......”。

其实，中国监管层已瞄准了资本过度涌入民生领域的风险。中国中共中央办公厅、国务院办公厅7月24日联合发文“关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见”(“双减”文件)，规定学科类培训机构一律不得上市融资，“严禁资本化运作”。中国教育部解读两办文件时指出，“资本过度涌入存在较大风险隐患”。

受官媒评论影响，港股中游戏业务占比较高的互联网公司腾讯控股一度暴跌近11%，市值蒸发近5000亿港元，网易、哔哩哔哩上午分别大挫逾15%和14%；中手游、心动公司则一度狂泻逾20%。

A股方面，吉比特、三七互娱、完美世界和游族网络早盘收跌幅度介于2.5-6.5%之间。

对于中国监管风暴的思路，站在中国政府统筹安全与发展、强调社会公正的立场看，是清晰的：涉及垄断、数据安全以及民生相关等领域，一旦发现有监管漏洞就要及时补上。

瑞银证券A股策略分析师孟磊周一发表的报告称，中国政府近期强监管只针对“特定行业”，旨在促进可持续发展，而且监管思路有迹可循。

他认为，这一轮互联网监管是统筹协调式的，在时间上将至少持续至今年底，因此现在不应轻言“抄底”。在战术性行业配置上，维持对于互联网板块的低配。

北京青少年法律援助与研究中心今年6月就腾讯运营的“王者荣耀”手机网络游戏侵害未成年人权益一案，向法院提起未成年人保护民事公益诉讼，这是全国首例由社会组织提起的未成年人保护民事公益诉讼。

“既然称网络游戏是精神鸦片，离禁止还远吗？”一位网友如是点评道。