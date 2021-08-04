小S是台独？ 小粉红制造两岸仇恨

来源：联合新闻网

作者：季节

东京奥运备受全民关注，艺人小S也替羽球选手戴资颖打气，但只因使用“国手”一词，就被部分大陆网民认定小S支持台独，还失去四个大陆品牌代言。

2006年陈水扁贪渎案被踢爆，小S声援倒扁运动；同年，小S在节目上公然表示“我以中国人为荣”；2020年，针对新版历史课纲删除武则天和三国历史，小S公开质疑，认为不应删除；去年一月冠病疫情在大陆爆发之际，民进党政府禁止口罩出口，小S公开支持姊姊大S从日本买口罩捐给武汉，强调“我们都是人类，都住在这个地球上，如果不互相帮助，这不是人类该有的行为吧！没有爱，地球只会更糟！恨，比病毒还可怕！”

做过上述四件事情的人，有可能是台独分子吗？对台湾政治生态和社会氛围稍有概念的人都知道，可能性微乎其微。

至于“国手”一词，就“中华民国国民”立场而言，称呼代表中华队出赛奥运的选手为“国手”有什么错？认同中华民国从来不等于支持台独。

笔者反台独，但也反对这种不理性“出征”的大陆小粉红网民。“小粉红”知道小S去年主张送大陆口罩是怎样被台湾民众“出征”吗？当时她在台湾的代言广告因此被撤换，损失至少三百万元。

许多认同中华民国的人是反对台独的，“小粉红”不分青红皂白把这些人当成台独，制造更多敌人，根本就是现代义和团，只会制造两岸仇恨与对立甚至兵戎相见，对中华民族的伟大复兴毫无贡献。

作者是台湾新党舆情中心主任