“德版印太战略”内部争议 对华留一手

来源：明报

在派出军舰展开印太之旅这天，德国外交部发表题为“落实印太地区的政策指引：驱逐舰‘巴伐利亚’号启航”的声明，反映这次行动对德国版印太战略的重要意义。然而，这项超乎战后德国常规的军事行动，在政府内部不乏争议声音，最终“巴伐利亚”号的路线经重新调整，以跟同在印太海域的英法海军错开。

德国政府去年9月正式通过《印太区指引》，外长马斯称柏林目标是加强跟印太地区的关系，希望协助塑造未来的国际秩序，“令其以规则和国际合作为基础，而非强者法则”。

默克尔初反对 避台海后妥协

如何具体落实指引，仍考验默克尔政府内部合作。英国智库“皇家国际事务研究所”（Chatham House）5月发表分析文章指出，德国这次派出军舰前往印太海域，是由防长克兰普-卡伦鲍尔2019年上任后即提出，总理默克尔最初反对，最终在路线避开台海的条件下妥协，但执政联盟的伙伴政党、执掌外交部的社民党力阻，该党国会领袖穆策内希公开抨击这建议，甚至将之跟代表威玛德国殖民扩张的“太阳下一席之地”政策主张（语出自1897年时任外长冯?比洛）相提并论。按原定计划，德国去年会派出“汉堡”号驱逐舰，但因新冠疫情叫停，今年3月宣布改为8月起派出“巴伐利亚”号展开为期半年的印太任务。

这意味德国军舰行程原先有机会跟其他欧洲国家的部署交叠——法国海军春季先跟美国、日本、澳洲和印度（即“四方安全对话”成员国）联合军演，后再首度参与日本境内的军演；英国则派出航空母舰“伊利沙伯女王”号的战斗群（包括一艘荷兰海军的驱逐舰）到印太海域，上周末刚经过南海——但最终德国明言其驱逐舰不会进入中国声索主权范围的12海里范围内，又刻意将航程由顺时针方向改为逆时针方向，令其不可能跟英国航母战斗群共同举行穿越海域的军演。德国官员坦言，这是“错失机会”跟欧美盟友协调行动。有德国学者则批评，柏林心态似是向美、英、法及日本等志同道合的地区伙伴“交差”，而非真正支持威慑中国的战略。

“德国之声”报道，指来自外交圈的消息称过去数周以来，中国外交官一直在试图劝阻巴伐利亚号的出行计划。中方表示，德国人应当多考虑商贸，不应参与这类挑衅。

有德国网民质疑此行的意义，认为这种巡航劳民伤财，还暗藏风险，不如开往地中海去救助难民。