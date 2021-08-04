官媒发文批游戏后急删　折射市场改革的节奏

来源：香港01

01观点

中国监管浪潮又再引起新风波。本周二（3日）新华社旗下《经济参考报》发文批评电子游戏尤如“精神鸦片”，对社会的危害愈来化大。该文刊出后，市场恐惧大陆当局的监管政策会强化对游戏平台产业的监管和打击，中港股市相关的股票被大抛售，其中恒指重磅股腾讯于早市更一度跌超过10%。然而，午后文章突被删除，实在有不少耐人寻味之处。

《经济参考报》原本刊出的文章强调沉迷网络游戏对未成年人身心两面都有负面影响，应强化和完善未成年人防沉迷系统，并加重对违规的处罚。文章点名了腾讯等著名大陆游戏平台，指它们营利其丰，应负更大的社会责任。

政策有迹可依 文章本无新意

细考大陆相关的政策，这篇文章只是贯彻了大陆一直以来对游戏平台的立场，原则并非新政策。大陆早于2017年至2018年间已提出要打击青少年及未成年人沉迷电子游戏问题。因此，这次《经济参考报》发文的内容其实只是贯彻一直以来的政策方向。在用字衍词上，以往官媒也曾用过“电子海洛英”、“精神毒药”、“精神鸦片”等词去形容沉迷问题，其严厉程度其实也差不多。

再者，新的发文也没有提及新的监管方法和领域。由当初提出监管问题开始，监管的目标只是限定在未成年人（尤其是学生）上，成年人并不受所限。新的文章并没有扩充监管范围，内容其实并无新意。而措施方面，文章所建议的限制未成年人游戏时间，实名登入等等其实都是早已在执行的措施。虽然有指这些措施执行时有漏洞，坊间有方法绕过监管，但这勉强只能说文章提醒了要完善已有监管的漏洞，这些本质上都非什么新政。

市场脆弱不得不顾及

《经济参考报》的发文并非什么重大政策公布，只是重复了早已有的游戏监管的政策方向，本不应有多大问题。既然如此，那文章在午后突然被删，其原因很可能并非是文章内容有错，而是选错了时机和方式罢了。

要知道，上周中港股市才因为教育股等一系列中央的监管铁拳连续出击而遭到大规模的抛售，引发外资对中国企业的信心危机。结果得新华社得连夜发文表明开放之路不改，也传出证监会连夜会见外资投行高层作解释。市场在经历过抛售潮之后，信心仍然疲软。

在资本市场欠缺信心之时，高调发文本已是非常敏感的事情，要小心处理。更何况文章内容其实并无新事，政策本身已推行了数年之久，根本没有迫切需要在此时出文再次打击市场信心。文章既无迫切性，亦无重要性，却对市场有颇大的干扰和破坏性，显然此刻发行并非什么明智之举。就在同日下午，另一官媒《中国新闻网》在微博便发表评论为问题再降温，称把责任完全推给学校、游戏厂商或孩子监护人的任何一方都是不道德的。这种近乎180度“弹弓手”的操作，也充份反映到当局意识到问题所在，避免再次恶化成上周的情况。

最近，监管机构在处理改革问题时常令人市场重大的震荡，值得当局注意。这当然不是说要无止境地迎合企业和资本的要求而放弃有意义的改革，然而，这些现象也确实反映了改革与市场的沟通不足，监管方在进行公布与执行改革时，不得做好沟通工作避免不必要的误会。