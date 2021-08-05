奥运打完 蔡政府好运也用完？

来源：联合新闻网

作者：杨颖超

在健保制度完善又多一年准备的情况下，如果蔡政府没做错误决策，早点把疫苗买回来或建好类方舱医院，台湾其实不用付近800条人命代价；再加上太鲁阁号事故处理成这样，蔡英文本该民调直直落。

但令人惊奇的东奥表现，转移了人民注意力。只是，奥运进入最后一周与AZ即将打完，再加上境外Delta变种病毒快速扩散，蔡政府如果不想民调持续探底，要有找好的准备了。

台湾因新冠疫情的致死或死亡率都远高于全球平均，疫情指挥中心把原因归咎于高龄与潜在慢性疾病，但日本高龄人口比例远高于台湾，新加坡则与台湾相近，两者致死率都相对为低，蔡政府难辞其咎。

然而，台湾民意基金会的民调，本来持续下跌的蔡英文满意度最近却微幅回升，呈“胶着状态”。这种倾绿民调，看长期趋势仍有参考价值。那么，接下来该问：蔡政府最近有啥亮点，阻挡下坠趋势？

太鲁阁号事故的歹戏拖棚，人民完全有理由可以继续不满蔡政府，最近能拿出来讲的，看蔡的面簿就知道，除了疫苗接种人口涵盖率来到26.05%之外，就是拼命发文打电话蹭奥运得牌选手。奥运本来就是一个能吸引民众注意的体坛大事，这次拿牌数又意外破纪录，确实救了蔡政府声望。

然而，奥运赛事进入最后一周，将于8日正式结束。可以预料，蔡政府为救民调，还会在选手回来后好好炒几波致敬热，但这事总会归于平淡，人民就要把目光转回现实了。

那么，现实是什么？台湾疫苗见底、境外疫情再起。中央流行疫情指挥中心说，在第4轮施打过后，AZ疫苗存量已见底，在没有新一批疫苗到货前，第5轮预计将以莫德纳疫苗为主，多数将作为第2剂施打。最支持蔡政府的年轻人连第1剂都没打，会怎么看蔡政府，可以想见。

而根据WHO讯息，最近一个月，世界疫情又濒临失控：美国每日新增超过10万例；正在办奥运的东京，7月27日确诊人数暴增，之后每天破三千，31日甚至达到4058人，8月1日也有3058人，全日本的单日新增病例再创新高，8月1日数字为1万177例；越南8月1日新增确诊病例8620例，胡志明市与其他18个南方省市政府发出声明表示，自8月2日起封城。

对岸的警觉性相对较高。虽然他们8月1日新增确诊病例是98例，其中本土病例55例，但因最近南京、张家界、扬州、常德与郑州都有新增疫情，中共已派副总理赶到南京控制状况，郑州卫生部门负责人则被免职。

相对于上面紧张状况，蔡政府打算干嘛呢？7月27日防疫警戒降级后，行政院正在研议8月10日后再松绑管制。会有如此打算，其实是看到最近人民闷坏了，越来越放松戒心，蔡政府民调数字低迷，不会在此事跟民意对干。

问题在于，台湾能否严控边界，不重演“3+11”的错误决策。从经验看来不太乐观。无论如何，只要境外疫苗没来，蔡民调再跌的机率极高，到时苏院长恐怕要有心理准备。只是这当中又有多少台湾人民要付生命代价？那就难说了。

作者是铭传大学助理教授

