澳门疫情一夜苍凉 打针抗疫最强屏障

来源：明报

明报社评

新冠病毒Delta变种全球蔓延，大陆多省出现确诊病例，澳门亦有一家四口确诊，当局急推全民检测，港府则宣布，除了广东省外，暂停澳门及大陆其他省市的“回港易”豁免检疫安排。澳门零确诊超过一年，防疫意识容易麻痹，打针率亦不及香港，确诊病例再现，不仅为澳门敲响警钟，对香港亦有启示。Delta病毒传播力强如水痘，已打针者病毒传播量不下于未接种人士，澳门“清零”纪录断缆，突显疫情新形势下“清零”的脆弱性，外防输入压力增大，唯有全民打针，方能有效应对。香港疫情缓和已有一段时间，各方寄望消费券振兴经济，际此时刻，社会上下更要居安思危，防疫切勿松懈，港府须持续留意澳门及大陆疫情变化，收紧检疫要求，从严把关。

疫情缓和容易松懈

澳门大陆面对考验

澳门防疫形势一夜骤变，当局发现一个4人家庭感染群组，涉及Delta病毒。初步调查显示，感染源头相信是确诊家庭的女儿，她在上月中曾在珠海搭乘飞机，随中学舞蹈团往西安交流。资料显示，她所坐的飞机，由南京飞抵珠海后，再前往西安，当天坐过同一排次的南京出发乘客，事后有两人证实确诊。根据澳方说法，染疫女生抵达西安后曾有轻微征状，之后好转，上月底返澳后，其父母及弟弟均受感染，直至本周接受检测，方知确诊。当局追踪密切接触者，共计千多人接受检测，结果全为阴性，惟因染疫女生的父母病毒量高，又在社区活动了一段时间，现阶段亦无法排除有其他本地源头，当局唯有采取严厉防控措施，除了暂时关闭戏院、美容院及酒吧等高风险场所，收紧通关要求，还下令全民做核酸检测。

澳门疫情“清零”一年有余，防疫意识多少有些松懈，病毒突至猝不及防，官民都有点手忙脚乱。由于预约系统出现问题，多个检测站都大排长龙，不少居民投诉政府安排混乱，特首贺一诚公开致歉。当然，澳门人口仅得60多万，规模仅相当于大陆大城市的一个区，全民检测等措施，相对较易执行，可是疫情威胁能否短期解除，仍是未知之数。澳门当局未有关闭赌场，希望14天后社会运作重回常态，未知能否如愿，事态发展需要密切留意。

Delta变种病毒传染力强，比疫情初期的原始病毒株高出一倍有多，现已扩散至逾百国家，大有可能成为最主流的新冠病毒，世卫警告全球正面对新一波疫情，除了英美欧洲疫情大反弹，之前抗疫表现较理想的亚洲，多国疫情亦显著恶化。日本连续多天过万人确诊，越南单日新增病例亦逼近万宗，大陆控疫高效，最近一样出现疫情。自7月20���南京禄口机场“失守”，出现Delta确诊个案以来，大陆已有17省发现相关病例，南京、张家界、扬州相继成为爆疫点。

昨天国家卫健委通报，全国单日新增病例71宗，是半年来新高，中高风险地区合计有144个，数目亦是去年防疫常态化以来最多。这样的疫情水平，放在绝大多数国家都是难以企及，不过对大陆而言，这已是去年“武汉战疫”以来最大的考验。投资大行高盛估算，疫情及防控措施对大陆第三季GDP增速的潜在影响，约为0.7个百分点，不过大陆有能力抵消经济下行风险，所以目前不会调低大陆经济预测。

外防输入从严把关

全民打针建立屏障

大陆控疫以“基本清零”为目标，决心和能力毋庸置疑，抗疫权威钟南山相信，只要各地及时采取防控措施，半个月后疫情可望受控。无论如何，港府需要留意大陆和澳门疫情变化，适时调整外防输入措施。港府暂停澳门及广东以外其他省市的回港易安排，规定相关回港人士，必须在住所检疫14日，属于“基本步”，如有需要，港府应针对中高风险地区回港者，进一步收紧入境检疫要求，包括将“家居检疫”改为入住检疫酒店，以及要求回港者必须完成疫苗接种，并持有48小时内有效的阴性检测证明。

近月香港疫情缓和，虽然昨天传出有本地确诊病例，然而患者病毒量低，可能只是复阳个案。比起周边地区的疫情，目前本港的形势无疑相当理想，可是社会上下必须居安思危，不能大安旨意，一时疏忽麻痹，病毒就有机会乘虚而入，南京、澳门、张家界和扬州出现疫情，背后原因都是有人掉以轻心，未有认真做好防疫工夫，这经验教训值得香港各界记取。去年疫情重挫香港经济，这几个月终见起色，电子消费券计划近日启动，市道畅旺，势头正佳，若因为疏忽防疫，导致疫情再起，妨碍复苏，实在极不值得。全球疫情没完没了，考虑到Delta病毒的传染力和杀伤力，没有八九成接种率，放宽社交措施难言稳阵，未有打针的市民，应尽快打针护己护人，协助香港建立起抗疫屏障。