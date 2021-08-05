印度被指东非岛屿建基地制华 可升降全球最大飞机

来源：明报

半岛电视台周二（3日）引用卫星影像、财务资料等文件报道，印度在印度洋岛国毛里求斯主岛以北约1100公里的阿加莱加群岛（Agalega）正兴建海军基地。半岛电视台引述专家分析认为，岛上基建有助加强对更广阔的西南印度洋和莫桑比克海峡的监视，有应对中国在印度洋扩张之意。毛里求斯政府否认与印度之间有在该岛建军事基地的协议。

毛里求斯属岛 虎视西南印度洋

阿加莱加岛仅300人居住，半岛电视台指出，早在2018年已有该基地的传闻及报道。半岛电视台称，2015年印度和毛里求斯达成协议，同意在毛里求斯外岛建立和升级基建设施，以改善海空连接。最新报道引用卫星图片，显示岛上建有两个大型码头及一条逾3公里长的跑道。

阿加莱加群岛原仅有一条800米长的跑道，仅足够让毛里求斯海岸防卫队的螺旋桨飞机升降，正建造的新跑道足让全球最大型飞机升降。半岛电视台亦追踪航运数据，发现有10多艘散装货船从印度出发往阿加莱加群岛运送建筑材料。图片及资料亦显示，过去两年有数百名建筑工人在群岛北端的半永久营地生活。

专家：跑道供P-8I海巡机升降

有专家认为岛上设施具军事用途，并有应对中国之意。印度智库“观察家研究基金会”（ORF）副研究员米什拉（Abhishek Mishra）认为，有了阿加莱加岛的设施，印度将能有效监控莫桑比克海峡附近的船舶，并制衡中国于东非、西印度洋等区域的军事存在。米什拉亦引述他的“圈内”消息称，该基地会用于停泊印度船舶，跑道用于印度P-8I海上巡逻机升降。澳洲国立大学国家安全学院研究员巴什菲尔德（Samuel Bashfield）认为，该岛的地理位置十分重要，除了军事目的外，两国没有理由于当地展开重大工程。

米什拉指出，印度关注中国2017年在东非吉布提取得首个海外基地，如果印度亦公然在区内作军事化举动“会显得虚伪”，因此不能公开承认那是军事基地。半岛电视台指出，印度亦有向区内一些国家提供海岸雷达系统。

毛里求斯政府：岛上工程为基建

毛里求斯政府回应称，跟印度之间没有在该岛建军事基地的协议，称“军事基地”是指“由军方拥有和营运，或为军方使用，永久为军事行动提供军事装备和人员庇护的设施”。当局又称岛上工程为改善岛上不足的基建，设施将继续由毛里求斯当局控制，任何其他国家使用设施都须获毛里求斯政府批准。印度国防��及外交部则没有回应半岛电视台的查询。

另外，印度国防部周一公布将派出4艘军舰到南海执行为期两个月的行动，其间会跟“四方安全对话”（QUAD）的伙伴美国、日本和澳洲举行军事演习；在其他双边演习中，印度军舰亦会跟新加坡、越南、印尼等南海地区国家合作。印度声明指出，有关海事行动会在共同海洋利益及海上航行自由的承诺基础上，加强与友好国家之间的协同作用和协调。