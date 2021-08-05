监管风暴下 中国投资者有如惊弓之鸟

来源：路透社

作者：刘珞焱

中国近期密集出台一系列针对互联网和教育行业的监管举措，中港股市相关板块应声重挫。监管忧虑成为市场参与者的核心关切之一，投资者开始深入评估政策的冲击并探索和追逐政策顺风以因应大势，避免受“池鱼之殃”。

互联网和平台公司股票首当其冲，香港恒生科技指数今年已下挫超20%，并已从最高点跌去逾四成。处于持续监管风暴中心的腾讯、阿里巴巴、京东和美团今年全数大跌，其中腾讯市值已蒸发超过3万亿港元。

在美国上市的诸多中概股同样未能幸免，纳斯达克金龙中国指数今年跌幅超过25%，并已从2月中旬的高点跌去逾四成；其中拼多多相比其2月创下的纪录高点，跌幅亦已接近六成。

“像平台型（公司）的这种情况，是需要值得警惕的。实际上，其实在国家政策出来之前也已经是有问题的，因为这两年很多小企业都很艰难，那平台型的企业，说白了不让利的话，很多中小企业是很艰难的，”南京璟恒投资副总经理黄慧明表示。

中国近期对互联网和平台公司的监管持续呈高压态势。出行巨头滴滴在纽交所上市几天后，中国网络监管机构即对其启动网络安全审查，审查期间停止新用户注册。

此后中国发布“升级版”的网络安全审查办法，要求掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。7月底中国市监总局印发落实网络餐饮平台责任，切实维护外卖送餐员权益的指导意见，对保障外卖送餐员正当权益提出全方位要求。

瑞银证券A股策略分析师孟磊发布报告认为，这一轮互联网监管是统筹协调式的，在时间上将至少持续至今年底，因此现在不应轻言“抄底”；在战术性行业配置上，维持对于互联网板块的低配。

而针对校外教育的严厉监管亦重创中港美上市的教育机构，新东方、好未来和高途等教育龙头的股价均已从纪录高位跌去九成甚至更多，投资者仓皇出逃。

中共中央办公厅、国务院办公厅7月24日联合发布“关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见”(“双减”文件)，规定学科类培训机构一律不得上市融资，“严禁资本化运作”。中国教育部解读两办文件时指出，“资本过度涌入存在较大风险隐患”。

投资者社区--雪球上一位用户发帖称，在教育行业龙头跌幅达到75%的时候才去抄底，觉得股票跌到这个位置也差不多了，“只是没想到，最终被一纸文件一棒子打死了，只能认赔出局。”

监管冲击波下投资人如惊弓之鸟

强烈的监管冲击波令风险情绪异常脆弱反复，投资者担忧监管政策可能蔓延至其他民生领域。周二官方媒体经济参考报发表评论直斥网络游戏为“精神鸦片”，中港美上市的游戏股应声暴跌，拥有旗舰游戏“王者荣耀”的腾讯一度大跌近11%。

虽然昨日中午该文被删除，但剧情在当日傍晚再有发展，该文章已恢复，标题则更名为“网络游戏长成数千亿产业”，内容中亦未提及“鸦片”、“电子毒品”等词。不过投资者的忧虑却仍萦绕不去。

“游戏这种东西其实也不太利于青少年的教育和发展，尤其比较暴力的游戏可能对青少年的健康成长不利，“上海为替投资董事总经理崔荣称，“游戏这一块的话后面可能很危险，下一步的话可能说不定就是对准游戏。”

人民日报海外版周三刊登题为“保护好未成年人的网络世界”的文章称，新媒体时代，对未成年人的“网络保护”已不仅是“防沉迷”那么简单，新型互联网应用导致的新问题，使未成年人网络保护迫在眉睫。

花旗报告指出，鉴于近期对互联网行业的监管审查收紧，任何真实或不真实的消息都可能给市场带来恐慌的“抛售”压力，某些无端抛售可能会增加买入机会。

市场分析人士则认为，投资者上佳的策略是认清并顺应大势，不能逆着监管方向而行。

东吴证券首席经济学家任泽平近期发布报告称，大势就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断，以及由此引发的过去长期对民生和实体经济的挤压和成本，大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、新基建、资本市场等。

投资者寻求顺“天”而行

一边是密集的监管措施，一边则是源源不断的政策暖风，投资者试图沿着阻力最小的方向调整投资策略。其中因受益碳中和、碳达峰双目标的新能源产业链，以及受益于提升自主可控“硬科技”实力的半导体等科技股票，备受市场青睐。

“我们做投资的时候会想着可能会被监管的地方，就去绕开了。我们想象不到的监管政策出来的话，会有一个杀逻辑在里面，等于说在根子上给你否定了，”上海文多资产基金经理章喜表示。

他认为，投资要站在国家层面看有没有创造价值，看是不是可持续的商业发展模式。

中共中央政治局7月会议指明了未来着力发展的方向，对支持新能源汽车加快发展、有序实现碳达峰碳中和、强化科技创新补链强链、坚持开放推进“一带一路”均提出了整体要求。

政策嗅觉灵敏的资金已然获得了丰硕的投资回报。根据天天基金网的数据，今年以来业绩位居前茅的公募基金产品清一色均重仓做多新能源和科技类股票，而垫底的产品则是大多重仓配置海外中概股和互联网公司股票。

分析人士表示，央行7月全面降准缓和了对流动性的担忧，对经济下行相对不敏感而对流动性宽松更加敏感的成长股更加受益，市场向科技成长股的轮动切换共识进一步确认。

深圳创业板指数今年以来上涨17%，上证科创板50成份指数升幅12%，同期沪综指则下跌1%。中证新能源指数继去年翻倍以来，今年再度劲升近四成，中证全指半导体产品与设备指数今年以来亦涨逾三成。

中银证券报告认为，新能源和半导体仍是下半年最强政策主线，从政治局会议“加快解决‘卡脖子’难题”、“支持新能源汽车加快发展”等表述可以看出，政策在推动经济结构转型领域的决心。

该券商指出，对于渗透率以及成长性仍处于生命周期中早期的新能源和半导体行业，内生增长叠加政策助推，产业的景气周期无疑超越了短周期时间跨度。

公募基金的二季报显示，机构普遍对创业板和科创板股票进行加仓，减仓主板股票；加仓电气设备和电子等高景气成长板块，减仓消费和大金融股票。

在风格的极致切换和强大的赚钱效应吸引下，一些基金甚至“跨界”投资新能源股票，并引发市场质疑。中国证券报即发表评论称，近期一些教育主题的基金产品，重仓的几乎是清一色的新能源股，而一些互联网主题的基金产品，竟一猛子扎进了白酒股的池子，这些行为，无论从哪个角度去评判，都很难让人信服地说：这没有违背契约精神。

而新能源和半导体为代表的高科技成长股行情日趋火热，也引发了对交易过度拥挤的忧虑，一些投资者开始担忧过高的估值。

“我们也在看（高科技成长股），但实际上像有一些‘硬科技’的股票，它们的股价比较透支了未来的发展，会有点不太下得了手，”璟恒投资的黄慧明表示。