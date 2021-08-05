来源：中时电子报

作者：王鸣中

获得一金一银的羽球代表队返台，空军决定派出四架幻象战机伴飞，并施放热焰弹，以表达对为台湾征战的选手们的敬意。

当初中华台北代表团出发时，因选手搭经济舱而闹得沸沸扬扬，如今获得佳绩，又派出战斗机伴飞，还施放热焰弹替代烟火庆祝，冷暖之间，选手们点滴在心头。

空军伴飞运动员已经不是第一次，2018年亚运代表团回台时，空军也派出战机伴飞，但是不同的是，当时是亚运主团，大多数的团员都在机上，而这次只有少数选手可享此荣誉，那不禁要问，那郭婞淳、杨勇纬也获得奥运金、银牌，他们回台湾为何无法获得相同的殊荣？

探究原因，派战机伴飞绝对不在原定计划中，而是8月1日晚间羽球选手戴资颖与中国大陆选手争金牌时，台湾高达五百多万人在电视机前收看，戴资颖奋战不懈虽败犹荣，却也凝聚了台湾人的向心力，另外击败大陆队的羽球双打金牌李洋、王齐麟更是成了英雄，各路政治人物纷纷来蹭热度，所以当羽球代表队返台时，特地派机迎接，并不令人意外。

但是还有许多选手至今仍在奥运场上奋斗，听到这个消息，是否会影响出赛情绪？其他63个选手会做何感想？政府在出发时草率出团，回来时又要蹭选手的热度，还不如真正的好好检讨体育政策，让所有努力练习的选手都无后顾之忧，而不是有成绩的捧上天，没成绩的回家吃自己，若真要伴飞，何不在胜利大游行时，派出战机向所有选手致意。