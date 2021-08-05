港媒：炮轰腾讯《经济参考报》副总操刀

来源：星岛日报

作者：纪晓华

前天早上，新华社旗下媒体《经济参考报》，发表《网游对未成年人影响触目惊心“精神鸦片”竟长成数千亿产业》长文，矛头直指腾讯等游戏巨头，点名有学生有时一天玩八小时《王者荣耀》这一款腾讯旗舰游戏。科网股应声暴跌，四个小时之后文章消失，但晚上六点四十分左右卷土重来，文章标题改为《网络游戏长成数千亿产业》，删掉了“精神鸦片”等字眼。

这究竟是怎么回事？当中有何博弈？文章是否代表官方？《经济参考报》虽然不算央媒，但作为国家通讯社子报，当然也带有官方色彩，而且在舆论监督方面颇具影响力。去年八月，该报一篇题为《青海“隐形首富”：祁连山非法採煤获利百亿至今未停》的长篇调查，就引发一场整治风暴，并且导致青海多名高官落马。

前天的这篇调查报道，第一作者王恒涛也不是普通的新华社记者，而是《经济参考报》副总编辑，此前担任过新华社西藏分社副社长，是副局级干部。

文章被“河蟹”后，有人认为是互联网巨头显示公关力量，王恒涛也自称遭到网络水军的攻击。不过，也有不少认为将网络游戏比喻为“精神鸦片”确实“过了”，就像上世纪八十年代，琼瑶小说、邓丽君歌曲也曾被骂“精神鸦片”。由于近期官方突然整顿教育、网络产业，导致股市暴跌，股市难免对此过度反应。

不过，文章在修改标题之后重出江湖，也意味着官方对游戏行业的监管势在必行。近日，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，要求引导学生合理使用电子产品，控制使用时长，防止网络沉迷。而且，客观上青少年网络沉迷现象非常普遍，不少家长颇为忧心。